Эмили Ратаковски восхитила фанатов красивым бюстом в прозрачной блузке (фото)



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29-летняя модель Эмили Ратаковски обрадовала поклонников откровенными снимками instagram.com/emrata/

Во время фотосессии модель и актриса «засветила» бюстгальтер

29-летняя модель Эмили Ратаковски для эффектных кадров облачилась в полупрозрачную хлопковую блузку и темное бра. Модель приоткрыла красивую грудь, расстегнув верхние пуговицы.

Ратаковски собрала волосы хвост и выпустила впереди две тонкие пряди. Эмили выбрала макияж с акцентом на глаза и помадой пастельного оттенка. Звезда прилегла на розовый диван и показала себя в нескольких ракурсах.

Откровенный образ актрисы вызвал у поклонников бурный восторг. «Ты как кукла», «У тебя идеальное ангельское личико», «Великолепно выглядишь», «Настоящая Барби», - написали фолловеры.

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