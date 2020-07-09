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    Жизнь

    Эмили Ратаковски восхитила фанатов красивым бюстом в прозрачной блузке (фото)

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    <p>29-летняя модель Эмили Ратаковски обрадовала поклонников откровенными снимками</p> <div></div> - Эмили Ратаковски восхитила фанатов красивым бюстом в прозрачной блузке (фото)

    29-летняя модель Эмили Ратаковски обрадовала поклонников откровенными снимками

    instagram.com/emrata/

    Во время фотосессии модель и актриса «засветила» бюстгальтер

    29-летняя модель Эмили Ратаковски для эффектных кадров облачилась в полупрозрачную хлопковую блузку и темное бра. Модель приоткрыла красивую грудь, расстегнув верхние пуговицы.

    Ратаковски собрала волосы хвост и выпустила впереди две тонкие пряди. Эмили выбрала макияж с акцентом на глаза и помадой пастельного оттенка. Звезда прилегла на розовый диван и показала себя в нескольких ракурсах.

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    Эмили Ратаковски восхитила фанатов красивым бюстом в прозрачной блузке (фото)
    Эмили Ратаковски восхитила фанатов красивым бюстом в прозрачной блузке (фото)
    Эмили Ратаковски восхитила фанатов красивым бюстом в прозрачной блузке (фото)
    instagram.com/emrata/

    Откровенный образ актрисы вызвал у поклонников бурный восторг. «Ты как кукла», «У тебя идеальное ангельское личико», «Великолепно выглядишь», «Настоящая Барби», - написали фолловеры.

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