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    Жизнь

    Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали первое фото новорожденной дочери

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    <p>О беременности Курниковой стало известно в конце янва</p> <div></div> - Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали первое фото новорожденной дочери

    О беременности Курниковой стало известно в конце янва

    Пара сообщила о радостном событии в Instagram

    Энрике Иглесиас и Анна Курникова опубликовали в Instagram первые фотографии новорожденной дочки. Малышка появилась на свет 30 января 2020 года.

    «Мое Солнышко 01.30.2020», – говорится в подписи к фотографиям.

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    Девочка стала третьим ребенком Курниковой и Иглесиаса, которые уже воспитывают двухлетних близнецов Люси и Николаса. Судя по последним фотографиям, Энрике присутствовал на родах. На снимках он, одетый в больничный халат и шапочку, нежно целует Анну в лоб и трогательно держит на руках новорожденную дочь.

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    Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали первое фото новорожденной дочери
    Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали первое фото новорожденной дочери
    Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали первое фото новорожденной дочери
    Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали первое фото новорожденной дочери
    Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали первое фото новорожденной дочери
    Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали первое фото новорожденной дочери
    Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали первое фото новорожденной дочери
    Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали первое фото новорожденной дочери
    Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали первое фото новорожденной дочери
    Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали первое фото новорожденной дочери

    О беременности Курниковой стало известно в конце января, когда папарацци запечатлели Анну и Энрике во время морской прогулки: на снимках звезды отдыхают на яхте, и у Анны заметен большой живот. Первым о рождении дочери сообщил брат Энрике Хулио Иглесиас-младший. В эфире радио он сказал, что «ребенок уже родился», и добавил, что «Энрике очень счастлив».

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