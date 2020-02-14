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    Сеть взорвали фотографии пышногрудой автомобилистки Констанс Нунес

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    Сеть взорвали фотографии пышногрудой автомобилистки Констанс Нунес

    Горячие снимки красотка публикует в свой Instagram

    Сеть подорвали фотографии пышногрудой девушки-механика Констанс Нунес, которая стала известна благодаря автомобильному реалити-шоу Car Masters для Netflix.

    По заявлениям самой Констанс, она имеет более 15 лет стажа работы в автомобильной промышленности. Еще с детства она проводила все время в гараже отца на трассах для драг-шоу LACR в Калифорнии.

    В более зрелом возрасте она работала в дилерских центрах BMW, Audi, Acura и Ford в отделе обслуживания и в качестве директора по послепродажному обслуживанию. Тем не менее она была малоизвестна.

    Тем не менее вскоре девушкой заинтересовалось телевиденье. Теперь она являеться лицом тюнинг-ателье Rockstar Performance Garage и еще нескольких достаточно известных американских автокомпаний.
    Больше всего славу ей принесло участие в ток-шоу Car Masters: Rust to Riches.

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    Сеть взорвали фотографии пышногрудой автомобилистки Констанс Нунес
    Сеть взорвали фотографии пышногрудой автомобилистки Констанс Нунес
    Сеть взорвали фотографии пышногрудой автомобилистки Констанс Нунес
    Сеть взорвали фотографии пышногрудой автомобилистки Констанс Нунес
    Сеть взорвали фотографии пышногрудой автомобилистки Констанс Нунес
    Сеть взорвали фотографии пышногрудой автомобилистки Констанс Нунес
    Сеть взорвали фотографии пышногрудой автомобилистки Констанс Нунес
    Сеть взорвали фотографии пышногрудой автомобилистки Констанс Нунес
    Сеть взорвали фотографии пышногрудой автомобилистки Констанс Нунес
    Сеть взорвали фотографии пышногрудой автомобилистки Констанс Нунес
    Сеть взорвали фотографии пышногрудой автомобилистки Констанс Нунес
    Сеть взорвали фотографии пышногрудой автомобилистки Констанс Нунес
    Сеть взорвали фотографии пышногрудой автомобилистки Констанс Нунес
    Сеть взорвали фотографии пышногрудой автомобилистки Констанс Нунес
    Сеть взорвали фотографии пышногрудой автомобилистки Констанс Нунес
    Сеть взорвали фотографии пышногрудой автомобилистки Констанс Нунес
    Сеть взорвали фотографии пышногрудой автомобилистки Констанс Нунес
    Сеть взорвали фотографии пышногрудой автомобилистки Констанс Нунес
    Сеть взорвали фотографии пышногрудой автомобилистки Констанс Нунес
    Сеть взорвали фотографии пышногрудой автомобилистки Констанс Нунес
    Сеть взорвали фотографии пышногрудой автомобилистки Констанс Нунес
    Сеть взорвали фотографии пышногрудой автомобилистки Констанс Нунес
    Сеть взорвали фотографии пышногрудой автомобилистки Констанс Нунес

    Там она с группой других механиков давала вторую жизнь старым машинам, которые нужно было сдавать на металлолом.

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