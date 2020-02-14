Сеть взорвали фотографии пышногрудой автомобилистки Констанс Нунес



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Сеть подорвали фотографии пышногрудой девушки-механика Констанс Нунес, которая стала известна благодаря автомобильному реалити-шоу Car Masters для Netflix.

По заявлениям самой Констанс, она имеет более 15 лет стажа работы в автомобильной промышленности. Еще с детства она проводила все время в гараже отца на трассах для драг-шоу LACR в Калифорнии.

В более зрелом возрасте она работала в дилерских центрах BMW, Audi, Acura и Ford в отделе обслуживания и в качестве директора по послепродажному обслуживанию. Тем не менее она была малоизвестна.

Тем не менее вскоре девушкой заинтересовалось телевиденье. Теперь она являеться лицом тюнинг-ателье Rockstar Performance Garage и еще нескольких достаточно известных американских автокомпаний.

Больше всего славу ей принесло участие в ток-шоу Car Masters: Rust to Riches.

Там она с группой других механиков давала вторую жизнь старым машинам, которые нужно было сдавать на металлолом.