50-летие Билык. Билеты на юбилей певицы размели за два месяца до концерта



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Ирина Билык собирается удивлять своих поклонников

Дворец «Украина» начал продажу билетов на дополнительное шоу

Украинская «Мадонна» певица Ирина Билык готовится к грядущем Всеукраинскому туру в честь двойного юбилея.

«Юбилей моей жизни - 50 и 30 лет на сцене вместе с вами, мои дорогие. Это будет незабываемо!», - говорится на официальном сайте певицы.

Примечательно, что на киевское шоу певицы 6 апреля билеты уже распроданы. Объявлен дополнительный концерт. Об этом свидетельствует информация на сайте дворца «Украина».

Напомним, режиссером масштабного торжества станет фотохудожник, стилист, режиссер клипов и муж певицы - Аслан Ахмадов.

«Я буду исполнять песни, которые давно не пела, песни которые вы просили исполнить и мечтали услышать. Концертная программа будет отличаться от всего, что я делала в течение 30 лет своей творческой жизни!», - обещает певица.