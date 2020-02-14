  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Эшли Грэм покормила ребенка в кафе, держа над малышом чашку с кипятком

    • Розсилка
    <p>32-летняя Эшли Грэм показала интимные кадры с маленьким сыном</p> <div></div> - Эшли Грэм покормила ребенка в кафе, держа над малышом чашку с кипятком

    32-летняя Эшли Грэм показала интимные кадры с маленьким сыном

    instagram.com/ashleygraham/

    Модель покормила малыша грудью в общественном месте

    32-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм уже освоилась в роли мамы и начала выходить на прогулки вместе со своим сыном, которого родила от мужа Джастина Эрвина три недели назад. Эшли отправилась на завтрак в кафе. Там модель без стеснения оголила пышные формы, чтобы накормить первенца.

    Одной рукой Грэм держала чашку с напитком, а другой - мальчика, которого назвала тройным именем Исаак Менелик Джованни. В подписи к нежному кадру молодая мама разместила смайлы «кофе с молоком».

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Эшли Грэм покормила ребенка в кафе, держа над малышом чашку с кипятком
    Эшли Грэм покормила ребенка в кафе, держа над малышом чашку с кипятком
    instagram.com/ashleygraham/

    Подписчиков знаменитости смутили сразу несколько моментов в публикации. Одним не понравилось, что Эшли выставляет кадры такого интимного процесса в Сеть: «Зачем это фото в твоем Инстаграме? Хочешь медаль за это?». Другие сочли сомнительным не сам факт кормления на людях, а то, что Грэм держит прямо над малышом чашку с кипятком: «Горячий кофе во время кормления ребенка! Повзрослейте уже…» - пишут возмущенные фолловеры.

     Читайте также: 70-летний Поплавский в окружении полуобнаженных девиц выступил на «Украинской песни года» (фото)

     

     

    знаменитости модель шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ