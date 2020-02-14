Эшли Грэм покормила ребенка в кафе, держа над малышом чашку с кипятком



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32-летняя Эшли Грэм показала интимные кадры с маленьким сыном instagram.com/ashleygraham/

Модель покормила малыша грудью в общественном месте

32-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм уже освоилась в роли мамы и начала выходить на прогулки вместе со своим сыном, которого родила от мужа Джастина Эрвина три недели назад. Эшли отправилась на завтрак в кафе. Там модель без стеснения оголила пышные формы, чтобы накормить первенца.

Одной рукой Грэм держала чашку с напитком, а другой - мальчика, которого назвала тройным именем Исаак Менелик Джованни. В подписи к нежному кадру молодая мама разместила смайлы «кофе с молоком».

Подписчиков знаменитости смутили сразу несколько моментов в публикации. Одним не понравилось, что Эшли выставляет кадры такого интимного процесса в Сеть: «Зачем это фото в твоем Инстаграме? Хочешь медаль за это?». Другие сочли сомнительным не сам факт кормления на людях, а то, что Грэм держит прямо над малышом чашку с кипятком: «Горячий кофе во время кормления ребенка! Повзрослейте уже…» - пишут возмущенные фолловеры.