Еще одна измена: Возлюбленную Владимира Кличко застукали с другим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лунное затмение, видимо, продолжает негативно влиять на отношения между возлюбленными

В конце прошлой недели, как гром среди ясного неба, прогремела новость о том, что супруг украинской певицы Ани Лорак ей изменяет. А уже сегодня мировые СМИ пестрят заголовками о том, что актрису Хайден Панеттьери и мать ребенка Владимира Кличко застукали на свидании с другим мужчиной.

28-летнюю актрису в компании симпатичного молодого человека, с которым она ужинала вместе в одном из ресторанов Голливуда.

Судя по фотографиям, опубликованным также в издании DailyMail, вели они себя как настоящая влюбленная пара. Заведение Хайден и ее приятель покинули, держась за руки, при этом они не скрывали своих улыбок и не прятались от папарацци.

Заметно, что актриса была изрядно навеселе. Из заведения она вышла в розовых носках, потом сняла их и бегала по асфальту босиком. Подойдя к автомобилю, Хайден и ее спутник исполнили зажигательный танец перед папарацци.

Кто новый избранник актрисы, пока неизвестно.

Стоит отметить, что после публикации в СМИ фотографий неверной возлюбленной, издание E! News со ссылкой на источник близкий к окружению пары, заявил:

«Сейчас Хайден одна и она вместе с Владимиром являются со-родителями (их дочери) Кайи. Кайя, прежде всего, со своим отцом и его семьей в Европе и Флориде. Они также проводят время вместе как семья с Хайден».

Также источник отметил, что Хайден и Владимир находятся в прекрасных и дружеских отношениях, они - большая часть жизни друг друга.