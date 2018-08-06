  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Еще одна измена: Возлюбленную Владимира Кличко застукали с другим

    • Розсилка
    Еще одна измена: Возлюбленную Владимира Кличко застукали с другим

    Лунное затмение, видимо, продолжает негативно влиять на отношения между возлюбленными

    В конце прошлой недели, как гром среди ясного неба, прогремела новость о том, что супруг украинской певицы Ани Лорак ей изменяет. А уже сегодня мировые СМИ пестрят заголовками о том, что актрису Хайден Панеттьери и мать ребенка Владимира Кличко застукали на свидании с другим мужчиной.

    28-летнюю актрису в компании симпатичного молодого человека, с которым она ужинала вместе в одном из ресторанов Голливуда.

    Судя по фотографиям, опубликованным также в издании DailyMail, вели они себя как настоящая влюбленная пара. Заведение Хайден и ее приятель покинули, держась за руки, при этом они не скрывали своих улыбок и не прятались от папарацци.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Еще одна измена: Возлюбленную Владимира Кличко застукали с другим
    Еще одна измена: Возлюбленную Владимира Кличко застукали с другим

    Заметно, что актриса была изрядно навеселе. Из заведения она вышла в розовых носках, потом сняла их и бегала по асфальту босиком. Подойдя к автомобилю, Хайден и ее спутник исполнили зажигательный танец перед папарацци. 

    Кто новый избранник актрисы, пока неизвестно. 

    Стоит отметить, что после публикации в СМИ фотографий неверной возлюбленной, издание E! News со ссылкой на источник близкий к окружению пары, заявил:

    «Сейчас Хайден одна и она вместе с Владимиром являются со-родителями (их дочери) Кайи. Кайя, прежде всего, со своим отцом и его семьей в Европе и Флориде. Они также проводят время вместе как семья с Хайден».

    Также источник отметил, что Хайден и Владимир находятся в прекрасных и дружеских отношениях, они - большая часть жизни друг друга. 

    Читайте також
    Володимир Кличко знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ