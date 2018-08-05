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    Солнечные красоты Санта-Барбары и побережья Калифорнии: яркие фото

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    Санта-Барбара - Солнечные красоты Санта-Барбары и побережья Калифорнии: яркие фото
    Санта-Барбара

    Опубліковані снимки Калифорнии в пик максимального цветения и пышности зелени

    Множество туристов во время путешествия по Калифорнии приезжает посмотреть город Санта-Барбара, ставший особо популярным после показа по телевидению одноименного телесериал.

    Этот довольно небольшой город, сохранивший свой особенный стиль, является образцом испанской колониальной архитектуры, и все здания в центре построены в четком соответствии ей.

    Знаменитая Санта-Барбара — прибрежный городок богачей, лежит по пути в Сан-Франциско, неподалеку от Лос-Анджелеса. Город похож на старо-европейский. Неизменно поражает насыщенность красок на улицах, которая в это время года наиболее интенсивная.

    Многие здания в городе не являются оригинальными, они были построены в начале прошлого века. Причиной тому является расположение так привлекающей своим прекрасным климатом Калифорнии в районе Тихоокеанского огненного кольца, которое время от времени вспыхивает и рушит все, что успеет создать человек.

    Люди, правда, не унывают, и бросать свой райский город с арками не хотят. Здесь живут многие состоятельные люди Лос-Анджелеса и знаменитости.

    Весь исторический центр выполнен в едином стиле — песочно-белые дома с арками встречают тут и там. Арки Санта-Барбары — это уже торговая марка города, доставшаяся в наследство от основателей христианской Миссии.

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    Солнечные красоты Санта-Барбары и побережья Калифорнии: яркие фото
    Солнечные красоты Санта-Барбары и побережья Калифорнии: яркие фото
    Солнечные красоты Санта-Барбары и побережья Калифорнии: яркие фото
    Солнечные красоты Санта-Барбары и побережья Калифорнии: яркие фото
    Солнечные красоты Санта-Барбары и побережья Калифорнии: яркие фото
    Солнечные красоты Санта-Барбары и побережья Калифорнии: яркие фото
    Солнечные красоты Санта-Барбары и побережья Калифорнии: яркие фото
    Солнечные красоты Санта-Барбары и побережья Калифорнии: яркие фото
    Солнечные красоты Санта-Барбары и побережья Калифорнии: яркие фото
    Солнечные красоты Санта-Барбары и побережья Калифорнии: яркие фото
    Солнечные красоты Санта-Барбары и побережья Калифорнии: яркие фото
    Солнечные красоты Санта-Барбары и побережья Калифорнии: яркие фото
    Солнечные красоты Санта-Барбары и побережья Калифорнии: яркие фото
    Солнечные красоты Санта-Барбары и побережья Калифорнии: яркие фото
    Солнечные красоты Санта-Барбары и побережья Калифорнии: яркие фото
    Солнечные красоты Санта-Барбары и побережья Калифорнии: яркие фото
    Солнечные красоты Санта-Барбары и побережья Калифорнии: яркие фото
    Солнечные красоты Санта-Барбары и побережья Калифорнии: яркие фото
    Солнечные красоты Санта-Барбары и побережья Калифорнии: яркие фото
    Солнечные красоты Санта-Барбары и побережья Калифорнии: яркие фото
    Солнечные красоты Санта-Барбары и побережья Калифорнии: яркие фото

    Испанский стиль настолько прекрасен, что город будто застыл во времени, являя собой памятник колониальной архитектуры.

    Джерело: telegraf.com.ua

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