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    Жизнь

    «Это было эгоистично»: убийца Джона Леннона извинился перед вдовой музыканта

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    «Это было эгоистично»: убийца Джона Леннона извинился перед вдовой музыканта

    65-летний преступник заявил, что его поступок был «подлым и довольно жутким»

    Марк Чепмен, убийца участника группы The Beatles Джона Леннона, извинился перед вдовой музыканта Йоко Оно. Об этом сообщает Sky News.

    65-летний преступник заявил, что его поступок был «подлым и довольно жутким». Он пояснил, что выстрелил в Леннона не из-за того, что считал его плохим.

    «Он был семейным человеком. Он был иконой. Я убил его, потому что он был очень, очень, очень известен, и это единственная причина. А я очень, очень, очень, очень сильно искал славы и был эгоистом», — сказал Чепмен.

    Он добавил, что худшее преступление — это преступление, совершенное в отношении невиновного человека. Чепмен добавил, что заслуживает смертной казни.

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    Джон Леннон и Марк Чепмен за несколько часов до убийства музыканта. Фото: UPI

    В августе стало известно, что Чепмену 11-й раз отказали в досрочном освобождении. Ранее он просил об освобождении в 2018 году, но ему отказали, объяснив, что его выход из тюрьмы будет «несовместим с благополучием и безопасностью общества».

     

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