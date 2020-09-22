19-летняя дочь Веры Брежневой в корсете с декольте подчеркнула точеную фигуру



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19-летняя Соня Киперман устроила дерзкую фотосессию instagram.com/sonyaxkiperman/

Девушка примерила откровенный наряд с опасным вырезом

Соня унаследовала яркую внешность родительницы Веры Брежневой. Девушка делает первые шаги в модельном бизнесе. Ей нравится устраивать дерзкие фотосессии. Сегодня она позировала в откровенном наряде – корсете с головокружительным декольте и белой мини-юбке.

Киперман распустила светлые волосы и сделала едва заметный макияж. Она опустилась на колени и запечатлела себя с разных ракурсов. Дочь артистки также продемонстрировала модный маникюр – длинные ногти с черным лаком. На хрупком запястье Сони можно разглядеть несколько браслетов из бусин.

Фолловеры Сони отметили, что съемка получилась эффектной. «Шикарная девушка», «Очаровашка», «Какая ты красивая», «Пикантно!», «Все больше на маму похожа», - высказались пользователи.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.