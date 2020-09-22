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    Шоу-биз

    19-летняя дочь Веры Брежневой в корсете с декольте подчеркнула точеную фигуру

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    <p>19-летняя Соня Киперман устроила дерзкую фотосессию</p> <div></div> - 19-летняя дочь Веры Брежневой в корсете с декольте подчеркнула точеную фигуру

    19-летняя Соня Киперман устроила дерзкую фотосессию

    instagram.com/sonyaxkiperman/

    Девушка примерила откровенный наряд с опасным вырезом

    Соня унаследовала яркую внешность родительницы Веры Брежневой. Девушка делает первые шаги в модельном бизнесе. Ей нравится устраивать дерзкие фотосессии. Сегодня она позировала в откровенном наряде – корсете с головокружительным декольте и белой мини-юбке.

    Киперман распустила светлые волосы и сделала едва заметный макияж. Она опустилась на колени и запечатлела себя с разных ракурсов. Дочь артистки также продемонстрировала модный маникюр – длинные ногти с черным лаком. На хрупком запястье Сони можно разглядеть несколько браслетов из бусин.

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    19-летняя дочь Веры Брежневой в корсете с декольте подчеркнула точеную фигуру
    19-летняя дочь Веры Брежневой в корсете с декольте подчеркнула точеную фигуру
    instagram.com/sonyaxkiperman/

    Фолловеры Сони отметили, что съемка получилась эффектной. «Шикарная девушка», «Очаровашка», «Какая ты красивая», «Пикантно!», «Все больше на маму похожа», - высказались пользователи.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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