Дэвид Бекхэм тайно заснял упругую попу жены (видео)



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45-летний футболист Дэвид Бекхэм похвастался формами возлюбленной Виктории

Бывший футболист показал супругу с необычного ракурса

Брак звездной пары часто ставили под сомнение слухами об изменах спортсмена. Однако супруги вместе больше 20 лет. При этом они не только укрепили свою любовь, но и не растеряли искорки, которые появились в самом начале отношений.

Дэвид дал понять, что без ума от жены, сделав пикантное видео. Бывший игрок сборной Англии поднимался по лестнице вслед за Викторией. Тогда Бекхэму пришла идея запечатлеть то, что у него прямо перед глазами: ягодицы жены.

Ничего не подозревающая экс-солистка «Spice Girls» в облегающих джинсах и туфлях на каблуке аккуратно одолевала ступеньку за ступенькой. Супруг в это время направлял объектив камеры на место, где были розовыми нитками вышиты буквы «V» и «B». «Выглядит отлично», - лаконично сообщил Дэвид, добавив два эмоджи в виде персиков.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.