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    Шоу-биз

    Ирина Федишин засветила пышные прелести в горячем клипе на трек «Там где ты»

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    Знаменитая певица&nbsp;Ирина Федишин - Ирина Федишин засветила пышные прелести в горячем клипе на трек «Там где ты»
    Знаменитая певица Ирина Федишин

    Вместо привычной красной помады, оттенок на губах звезды стал значительно темнее

    Знаменитая певица Ирина Федишин начала осень продуктивно. Она порадовала поклонников горячей новинкой. А именно выпустила новый сингл «Там где ты». Более того Ирина сразу запремьерила не только трек, но и клип на него.

    Съемки проходили недалеко от Киева. Режиссером выступила Елена Винярская. В клипе зритель увидит другую Ирину Федишин. Поскольку певица смело поэкспериментировала с образом. В частности, вместо привычной красной помады, оттенок на губах стал значительно темнее.

    Трек «Там где ты» - это о взаимных чувствах, и любовь, которая преодолевает все расстояния и океаны.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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