Ирина Федишин засветила пышные прелести в горячем клипе на трек «Там где ты»



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Знаменитая певица Ирина Федишин

Вместо привычной красной помады, оттенок на губах звезды стал значительно темнее

Знаменитая певица Ирина Федишин начала осень продуктивно. Она порадовала поклонников горячей новинкой. А именно выпустила новый сингл «Там где ты». Более того Ирина сразу запремьерила не только трек, но и клип на него.

Съемки проходили недалеко от Киева. Режиссером выступила Елена Винярская. В клипе зритель увидит другую Ирину Федишин. Поскольку певица смело поэкспериментировала с образом. В частности, вместо привычной красной помады, оттенок на губах стал значительно темнее.

Трек «Там где ты» - это о взаимных чувствах, и любовь, которая преодолевает все расстояния и океаны.

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