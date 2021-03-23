Этого котика облили кислотой, но он не потерял веру в людей (фото)

Пройдя через все испытания, выпавшие на его долю, этот кот остался дружелюбным и любящим

Еще в июне 2016-го года, кто-то намеренно облил кислотой этого дружелюбного кота, в результате чего он потерял свой правый глаз. Невозможно представить, каким бездушным существом нужно быть, чтобы сотворить такое с беззащитным животным, но к счастью в мире живут не только плохие люди, и на помощь пострадавшему коту пришла небезразличная женщина, которая подарила ему второй шанс на жизнь.

Этот несчастный кот был намеренно облит кислотой, в следствии чего он потерял свой правый глаз

После нескольких дней проведенных в агонии, кот пришел за помощью к людям. Одна добрая женщина обнаружила его на своем крыльце и сразу же повезла к ветеринару

Но на этом страдания животного не закончились. Некомпетентный ветеринар просто дал коту антибиотики и посоветовал его усыпить.

Женщина не согласись на такое решение проблемы и обратилась в центр помощи животным с особыми потребностями «Milo’s Sanctuary».

Работники центра с радостью приняли кота, который получил имя Сэр Томас Большое сердце, и тут же отправили его на длительное лечение

Томми провел больше месяца на антибиотиках и обезболивающих препаратах, а также животному регулярно накладывали специальные повязки, ускоряющие заживление ран

«Проходя через все это Томми был смелым и ласковым, и постоянно благодарил людей, заботившихся о нем»

Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.