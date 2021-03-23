Как кошка стала поводырем для слепого пса (фото)

Кошка водит собаку по разным местам и хозяйка не может поверить своим глазам, когда видит такое

Кошки и собаки чаще враждуют друг с другом, нежели находятся в хороших отношениях, но эта история о совсем уж редком явлении. Кошка с необычной кличкой Pwditat стала помогать собаке по имени Терфель ориентироваться в пространстве, когда та ослепла от катаракты.

Когда врачи поставили восьмилетнему Терфелю неутешительный диагноз катаракта, пес почти все время проводил на своей лежанке, так как куда бы он не пошел, он лишь все время натыкался на какие -либо предметы.

Но его жизнь круто изменилась с тех пор, как его хозяйка 57-летняя пенсионерка Джуди Годфри-Браун (Judy Godfrey-Brown) пожалела бездомную кошку и приютила ее у себя дома, дав кличку Pwditat. Однажды кошка просто подошла к корзинке, где лежал пес и словно сказала ему «пошли за мной!», так как Терфель поднялся и пошел за кошкой в сад.

С тех пор кошка водит собаку по разным местам и хозяйка не может поверить своим глазам, когда видит такое.

«Никогда такого не видела, -говорит миссис Годфри-Браун из городка Холихед в Северном Уэльсе,- Кошка словно чувствовала заранее его недуг своим шестым чувством, которое приписывают животным. Она держится у его лап, касаясь их, когда они гуляют вместе по саду. Они с тех пор неразлучны и даже спят вместе», - призналась женищна.

Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.