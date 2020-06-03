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    Жизнь

    Фанаты Эмилии «матери драконов» Кларк обеспокоены нездоровой худобой актрисы (фото)

    • Розсилка
    33-летняя американская актриса Эмилия Кларк - Фанаты Эмилии «матери драконов» Кларк обеспокоены нездоровой худобой актрисы (фото)
    33-летняя американская актриса Эмилия Кларк
    instagram.com/harpersbazaarmx/

    Поклонники удивляются тому, как похудела и без того стройная Мать драконов Эмилия Кларк

    33-летняя Эмилия Кларк стала героиней новой обложки мексиканского Harper's Bazaar. Мать драконов уже три года является лицом Dolce & Gabbana, так что для фотосессии она позировала в нарядах знаменитого итальянского бренда. Особенно интернет-пользователям понравилось пыльно-розовое полупрозрачное платье с черным поясом, подчеркнувшим тонкую талию актрисы.

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    Фанаты Эмилии «матери драконов» Кларк обеспокоены нездоровой худобой актрисы (фото)
    Фанаты Эмилии «матери драконов» Кларк обеспокоены нездоровой худобой актрисы (фото)
    Фанаты Эмилии «матери драконов» Кларк обеспокоены нездоровой худобой актрисы (фото)
    Фанаты Эмилии «матери драконов» Кларк обеспокоены нездоровой худобой актрисы (фото)
    instagram.com/harpersbazaarmx/

    Многие поклонники, давно не видевшие Эмилию, начали переживать — на новых кадрах она выглядит похудевшей. Фанаты Кларк уже давно замечают, что она становится все тоньше и тоньше.

     «Хватит худеть!», «Итак была стройная, куда еще то?», «Слишком сильно похудела, по‑моему. Я скучаю по ее щекам», «А мне кажется, что сейчас Эмилия прекрасно выглядит», «Может, она готовится к новой роли», — обсуждают в комментариях к фото интернет-пользователи.

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