Фанаты Эмилии «матери драконов» Кларк обеспокоены нездоровой худобой актрисы (фото)



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33-летняя американская актриса Эмилия Кларк instagram.com/harpersbazaarmx/

Поклонники удивляются тому, как похудела и без того стройная Мать драконов Эмилия Кларк

33-летняя Эмилия Кларк стала героиней новой обложки мексиканского Harper's Bazaar. Мать драконов уже три года является лицом Dolce & Gabbana, так что для фотосессии она позировала в нарядах знаменитого итальянского бренда. Особенно интернет-пользователям понравилось пыльно-розовое полупрозрачное платье с черным поясом, подчеркнувшим тонкую талию актрисы.

Многие поклонники, давно не видевшие Эмилию, начали переживать — на новых кадрах она выглядит похудевшей. Фанаты Кларк уже давно замечают, что она становится все тоньше и тоньше.

«Хватит худеть!», «Итак была стройная, куда еще то?», «Слишком сильно похудела, по‑моему. Я скучаю по ее щекам», «А мне кажется, что сейчас Эмилия прекрасно выглядит», «Может, она готовится к новой роли», — обсуждают в комментариях к фото интернет-пользователи.