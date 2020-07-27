Беременная звезда «Танцев со звездами» снялась в пикантной фотосессии



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Победительница «Танцев со звездами 2019» Илона Гвоздева

Танцовщица поразила сеть чувственной фотосъемкой

Победительница «Танцев со звездами 2019» Илона Гвоздева беременна вторым ребенком. Она наслаждается своим состоянием и делится с поклонниками подробностями и нежными фото. Чтобы запомнить это волшебное время, девушка уже не раз устраивала студийные фотосессии, однако на этот раз она впервые полностью обнажилась.

Горячим кадром Илона поделилась на своей странице в Instagram. Танцовщица позирует в затемненной студии в свете софита, набросив на плечи прозрачную накидку с длинным шлейфом. Обнаженную грудь будущая мамочка двоих детей прикрыла руками, а также красиво выставила одну ногу вперед.

instagram.com/ilonagvozdeva/

«Откровенно о сокровенном», - прокомментировала снимок Гвоздева.

Фолловеры звезды паркета пришли в восторг и засыпали Илону комплиментами.

«Как всегда грациозна!», «Нежная, утонченная, красивая!», «Очень красиво», «Вау......так романтично, нежно и прекрасно», «Класс», - пишут поклонники.

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