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    Жизнь

    Экс-участницу «ВиаГры» в семь лет пытался изнасиловать педофил

    • Розсилка
    Певица Анна Седокова - Экс-участницу «ВиаГры» в семь лет пытался изнасиловать педофил
    Певица Анна Седокова
    Фото: @annasedokova

    Однажды мужчина выпорол ее ремнем, после чего Седокова решила отомстить и подложила ему на стул иголку

    Украинскую поп-певицу и бывшую солистку «Виа Гры» Анну Седокову в семь лет пытался изнасиловать педофил. Об этом она сообщила в своей автобиографии «Я сильная. Я справлюсь», отрывки которой опубликовало издание StarHit.

    Артистка рассказала, что в детстве ее отец ушел из семьи, оставив мать с двумя детьми. В какой-то момент за матерью начал ухаживать мужчина по имени Сергей, который периодически появлялся у них дома.

    «Он открывал дверь в мою комнату и замирал над моей кроваткой. Сначала стоял и смотрел на меня, думая, что я сплю. Потом осторожно просовывал руку под одеяло и начинал гладить меня по голой ноге. С каждым разом забираясь все выше и выше», — поделилась исполнительница. Она вспомнила, что из-за этих случаев начала испытывать проблемы со сном.

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    Экс-участницу «ВиаГры» в семь лет пытался изнасиловать педофил
    Экс-участницу «ВиаГры» в семь лет пытался изнасиловать педофил
    Экс-участницу «ВиаГры» в семь лет пытался изнасиловать педофил
    Экс-участницу «ВиаГры» в семь лет пытался изнасиловать педофил
    Экс-участницу «ВиаГры» в семь лет пытался изнасиловать педофил
    Экс-участницу «ВиаГры» в семь лет пытался изнасиловать педофил
    Экс-участницу «ВиаГры» в семь лет пытался изнасиловать педофил
    Экс-участницу «ВиаГры» в семь лет пытался изнасиловать педофил
    Экс-участницу «ВиаГры» в семь лет пытался изнасиловать педофил
    Экс-участницу «ВиаГры» в семь лет пытался изнасиловать педофил
    Экс-участницу «ВиаГры» в семь лет пытался изнасиловать педофил
    Экс-участницу «ВиаГры» в семь лет пытался изнасиловать педофил
    Экс-участницу «ВиаГры» в семь лет пытался изнасиловать педофил
    Экс-участницу «ВиаГры» в семь лет пытался изнасиловать педофил
    Экс-участницу «ВиаГры» в семь лет пытался изнасиловать педофил
    Экс-участницу «ВиаГры» в семь лет пытался изнасиловать педофил
    Экс-участницу «ВиаГры» в семь лет пытался изнасиловать педофил
    Экс-участницу «ВиаГры» в семь лет пытался изнасиловать педофил
    Экс-участницу «ВиаГры» в семь лет пытался изнасиловать педофил

    Однажды мужчина выпорол ее ремнем, после чего Седокова решила отомстить и подложила ему на стул иголку. После этого Сергей стал чаще приходить к ней по ночам. Однажды артистка не выдержала и закричала. «Мама прибежала мгновенно, все поняла без слов, и больше дядя Сережа к нам не приходил. А я еще несколько лет не могла спать по ночам, вновь и вновь ожидая этого кошмара», — вспомнила певица.

    Ранее мы писали, что основатель Фейсбука 36-летний Марк Цукерберг отдыхал на Гавайях и занимался серфингом, никого не трогая, как простой человек, взявший отпуск летом. Однако один из его снимков, сделанный папарацци, взорвал интернет.

    Судя по фото, Марк нанес солнцезащитный крем на лицо в пять слоев

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    знаменитости певица шоу-бизнес отпуск педофил
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