Фото людей, которые решили поиграть с обработкой фото для соцсетей и проиграли



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Пользователи сети пристально следят за горе-фотошоперами

Слава тому, кто придумал фотошоп и прочие программы для обработки снимков! Только подумать, пара штрихов - и у тебя идеальная кожа, ещё пара - и фигура выше всех похвал. Но в этом деле так легко увлечься, что можно потерять связь с реальностью и превратить себя не в модель с обложки, а во что-то непонятное. Пользователи сети пристально следят за горе-фотошоперами и обличают их, ведь всё тайное становится явным.

«Видел эту девушку много раз, и кто-то задавался вопросом, как она выглядит без макияжа и обработки. Вот так», «За гранью добра и зла», «Можно ещё кожу на ногах разглаживать», «Он утверждает, что является одним из лучших косплееров Джокера, у него более 1 тысячи подписчиков в Инстаграме. Эти татуировки… Я просто не могу», «В Инстаграме существуют не только несуществующие люди, но и локации. Как, например, вот это озеро на Бали. Не верь глазам своим!», - пишут пользователи.