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    Жизнь

    В России набирает популярность «шашлычный» дизайн ногтей (фото)

    • Розсилка
    Модный тренд шокировал пользователей соцсетей - В России набирает популярность «шашлычный» дизайн ногтей (фото)
    Модный тренд шокировал пользователей соцсетей

    Мастера салона соорудили на ногтях мангал и шампуры

    Российский маникюрный салон вновь удивил своих подписчиков необычным дизайном ногтей. На этот раз поводом для обсуждения стал так называемый шашлычный маникюр. Мастера салона соорудили на ногтях мангал и шампуры с нанизанным на них мясом.

    «Я так ненавижу этот тип нейл-арта», «Хахахаха, на случай, если у тебя нет ничего на ужин», «Пожалуйста, нет», «Я думала, что это пост о крошечной кухне», «Мне нравится идея демонстрировать свои навыки с помощью забавных, но непрактичных идей, но часто кажется, что часть навыков была упущена для скорости нового контента. Они выглядят как художественный проект средней школы».

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    В России набирает популярность «шашлычный» дизайн ногтей (фото)
    В России набирает популярность «шашлычный» дизайн ногтей (фото)
    В России набирает популярность «шашлычный» дизайн ногтей (фото)

    В этом профиле половина действительно красивых ногтей и половина глупых и причудливых, проверьте это.

    Это очень прикольно. Как вы до такого додумались? Наверное, как и до всего остального, что делаете.

    Какие же вы безумные, люблю ваши дизайны.

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    мода и красота фотография Россия
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