В России набирает популярность «шашлычный» дизайн ногтей (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Мастера салона соорудили на ногтях мангал и шампуры

Российский маникюрный салон вновь удивил своих подписчиков необычным дизайном ногтей. На этот раз поводом для обсуждения стал так называемый шашлычный маникюр. Мастера салона соорудили на ногтях мангал и шампуры с нанизанным на них мясом.

«Я так ненавижу этот тип нейл-арта», «Хахахаха, на случай, если у тебя нет ничего на ужин», «Пожалуйста, нет», «Я думала, что это пост о крошечной кухне», «Мне нравится идея демонстрировать свои навыки с помощью забавных, но непрактичных идей, но часто кажется, что часть навыков была упущена для скорости нового контента. Они выглядят как художественный проект средней школы».

В этом профиле половина действительно красивых ногтей и половина глупых и причудливых, проверьте это.

Это очень прикольно. Как вы до такого додумались? Наверное, как и до всего остального, что делаете.

Какие же вы безумные, люблю ваши дизайны.