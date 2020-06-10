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    Жизнь

    54-летняя актриса в бикини и восхитила фанатов сексуальным телом

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    Британская актриса Элизабет Херли - 54-летняя актриса в бикини и восхитила фанатов сексуальным телом
    Британская актриса Элизабет Херли
    Фото: @elizabethhurley1

    Свой образ звезда дополнила парео

    Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли поделилась снимком в купальнике и восхитила поклонников. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

    54-летнюю знаменитость запечатлели на пляже. Она попозировала в бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach с леопардовым принтом. Стоимость комплекта Victoire составляет 182 доллара. Свой образ Херли дополнила парео.

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    54-летняя актриса в бикини и восхитила фанатов сексуальным телом
    54-летняя актриса в бикини и восхитила фанатов сексуальным телом
    Фото: @elizabethhurley1

    Фанаты восхитились внешним видом актрисы. «Ты невероятна, Элизабет!», «С годами становишься только краше», «Адски красивая!», «Я влюблен в эту женщину. Ее красота неподвластна времени», — высказались они в комментариях. Публикация набрала почти 90 тысяч лайков.

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