54-летняя актриса в бикини и восхитила фанатов сексуальным телом



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Британская актриса Элизабет Херли Фото: @elizabethhurley1

Свой образ звезда дополнила парео

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли поделилась снимком в купальнике и восхитила поклонников. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

54-летнюю знаменитость запечатлели на пляже. Она попозировала в бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach с леопардовым принтом. Стоимость комплекта Victoire составляет 182 доллара. Свой образ Херли дополнила парео.

Фанаты восхитились внешним видом актрисы. «Ты невероятна, Элизабет!», «С годами становишься только краше», «Адски красивая!», «Я влюблен в эту женщину. Ее красота неподвластна времени», — высказались они в комментариях. Публикация набрала почти 90 тысяч лайков.