Немецкая блогерша раскрыла жестокую правду инстаграмных снимков (фото)



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В этих коллажах столько позитива и иронии, что даже те, кто узнают на этих снимках себя, могут только посмеяться

На каждого из нас производили эффект инстаграмные снимки, в которых все кажется идеальным. То, что нам это только кажется, доказывает своими фотографиями немка по имени Джеральдина Уэст. Девушка уверена, что реальность далека от того, что мы видим на экране, и готова это доказать. Ее фото получаются такими смешными, что прекрасная половина человечества готова сознаться: Инстаграм привирает, в жизни все иначе.

Поговаривают, что удачное фото с отдыха — это миф. Но женщины не теряют надежду сделать удачный снимок для инстаграма, и потому мужчины обречены быть фотографами, а Джеральдина — обличителем правды!

В этих коллажах столько позитива и иронии, что даже те, кто узнают на этих снимках себя, могут только посмеяться!