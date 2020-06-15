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    Жизнь

    Немецкая блогерша раскрыла жестокую правду инстаграмных снимков (фото)

    • Розсилка
    Немецкая блогерша раскрыла жестокую правду инстаграмных снимков (фото)

    В этих коллажах столько позитива и иронии, что даже те, кто узнают на этих снимках себя, могут только посмеяться

    На каждого из нас производили эффект инстаграмные снимки, в которых все кажется идеальным. То, что нам это только кажется, доказывает своими фотографиями немка по имени Джеральдина Уэст. Девушка уверена, что реальность далека от того, что мы видим на экране, и готова это доказать. Ее фото получаются такими смешными, что прекрасная половина человечества готова сознаться: Инстаграм привирает, в жизни все иначе.

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    Немецкая блогерша раскрыла жестокую правду инстаграмных снимков (фото)
    Немецкая блогерша раскрыла жестокую правду инстаграмных снимков (фото)
    Немецкая блогерша раскрыла жестокую правду инстаграмных снимков (фото)
    Немецкая блогерша раскрыла жестокую правду инстаграмных снимков (фото)
    Немецкая блогерша раскрыла жестокую правду инстаграмных снимков (фото)
    Немецкая блогерша раскрыла жестокую правду инстаграмных снимков (фото)
    Немецкая блогерша раскрыла жестокую правду инстаграмных снимков (фото)
    Немецкая блогерша раскрыла жестокую правду инстаграмных снимков (фото)
    Немецкая блогерша раскрыла жестокую правду инстаграмных снимков (фото)
    Немецкая блогерша раскрыла жестокую правду инстаграмных снимков (фото)
    Немецкая блогерша раскрыла жестокую правду инстаграмных снимков (фото)
    Немецкая блогерша раскрыла жестокую правду инстаграмных снимков (фото)
    Немецкая блогерша раскрыла жестокую правду инстаграмных снимков (фото)

    Поговаривают, что удачное фото с отдыха — это миф. Но женщины не теряют надежду сделать удачный снимок для инстаграма, и потому мужчины обречены быть фотографами, а Джеральдина — обличителем правды!

    В этих коллажах столько позитива и иронии, что даже те, кто узнают на этих снимках себя, могут только посмеяться!

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    фотография социальная сеть Instagram
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