Мама пятерых детей похудела на 115 кг и стала секс-звездой в Instagram



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Некоторые утверждают, что добиться такой потрясающей формы — плоского живота и накачанного тела — после рождения пятерых детей просто невозможно

35-летняя Симон Гейтли из Норт-Йоркшира, Великобритания, прославилась в интернете после того, как похудела на 115 килограммов, набранных в сумме за пять беременностей и обрела шикарную фигуру. Многодетная мать начинает свой день в пять утра с полуторачасовой пробежки, а также ежедневно по несколько часов проводит в спортзале, и при этом успевает воспитывать пятерых детей.

Муж британки, 45-летний профессор Пол Гейтли, и их общие дети — Минни (2 года), Индия (5 лет), Блоссом (6 лет), Честер (7 лет) и Саммер (9 лет) — гордятся Симон и с удовольствием занимаются вместе с ней спортом, в частности ходят на дальние прогулки. Новая сексуальная звезда Instagram рассказывает, что для приседаний и отжиманий часто использует собственных детей в качестве утяжеления: «Мои дети любят тренироваться вместе со мной, для них это увлекательная игра».

«Когда я была беременна первым ребёнком, то не переставая ела всё подряд и набрала столько лишних килограммов, что к родам весила в три раза больше своего обычного веса. Однако после рождения Саммер я взяла себя в руки, пересмотрела свой рацион питания, занялась спортом и вернула свою прежнюю форму. С тех пор я родила еще четверых детей. И хотя мой живот подвергался, как вы сами представляете, многочисленным изменениям, у меня до сих пор восемь кубиков пресса», — рассказывает стройная Симон.

Однако не все подписчики верят фантастической истории молодой женщины. Некоторые утверждают, что добиться такой потрясающей формы — плоского живота и накачанного тела — после рождения пятерых детей просто невозможно, и подозревают, что Симон Гейтли воспользовалась услугами суррогатной матери.

Британка отрицает все обвинения и говорит, что завела аккаунт в Instagram, чтобы своими советами помочь женщинам восстанавливать форму после родов и вдохновлять их личным примером. «Я — живое доказательство того, что можно иметь идеальное тело и после рождения пятерых детей! Любые отговорки — это лень и нежелание трудиться», — утверждает многодетная фитоняшка.