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    Жизнь

    Фото смешных косплеев из подручных средств

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    Фото смешных косплеев из подручных средств

    Мужчина не гонится за тем, чтобы его работы были точными и совершенными

    Мастер косплея Ануча (Anucha «Cha» Saengchart) из Таиланда, создатель Lowcost Cosplay, знаменит тем, что воссоздает образы из подручных средств.

    Мужчина не гонится за тем, чтобы его работы были точными и совершенными. Между тем его подход, при котором для создания образа используются воображение, юмор и любые окружающие предметы, снискали популярность. У Анучи в Facebоok уже более пяти с половиной миллионов подписчиков.

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    Фото смешных косплеев из подручных средств
    Фото смешных косплеев из подручных средств
    Фото смешных косплеев из подручных средств
    Фото смешных косплеев из подручных средств
    Фото смешных косплеев из подручных средств
    Фото смешных косплеев из подручных средств
    Фото смешных косплеев из подручных средств
    Фото смешных косплеев из подручных средств
    Фото смешных косплеев из подручных средств
    Фото смешных косплеев из подручных средств
    Фото смешных косплеев из подручных средств
    Фото смешных косплеев из подручных средств
    Фото смешных косплеев из подручных средств
    Фото смешных косплеев из подручных средств
    Фото смешных косплеев из подручных средств

    Ранее мы рассказывали о Притти Китти - кошке из штата Вирджиния, США. Из-за строения челюсти кончик ее языка постоянно торчит наружу. По словам владелицы кошки, Клэр, ветеринары утверждают, что с животным все в порядке. Каждый ветеринар, к которому мы ее приводили, говорил, что нет необходимости что-то делать с ее челюстью. Ведь кошка живет полноценной жизнью, и со здоровьем у нее все в порядке.

    Единственный минус - из-за такой особенности Китти неаккуратно ест.

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    фотография кот
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