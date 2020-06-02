Фото смешных косплеев из подручных средств



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Мужчина не гонится за тем, чтобы его работы были точными и совершенными

Мастер косплея Ануча (Anucha «Cha» Saengchart) из Таиланда, создатель Lowcost Cosplay, знаменит тем, что воссоздает образы из подручных средств.

Мужчина не гонится за тем, чтобы его работы были точными и совершенными. Между тем его подход, при котором для создания образа используются воображение, юмор и любые окружающие предметы, снискали популярность. У Анучи в Facebоok уже более пяти с половиной миллионов подписчиков.

Ранее мы рассказывали о Притти Китти - кошке из штата Вирджиния, США. Из-за строения челюсти кончик ее языка постоянно торчит наружу. По словам владелицы кошки, Клэр, ветеринары утверждают, что с животным все в порядке. Каждый ветеринар, к которому мы ее приводили, говорил, что нет необходимости что-то делать с ее челюстью. Ведь кошка живет полноценной жизнью, и со здоровьем у нее все в порядке.

Единственный минус - из-за такой особенности Китти неаккуратно ест.