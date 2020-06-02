Трогательная история дружбы больного щенка и голубя растопит ваше сердце (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Два животных стали неразлучными после того, как сотрудница приюта случайно положила голубя в кровать к спящему щенку

Одна из самых трогательных историй последнего времени произошла в Нью-Йорке в фонде помощи травмированным животным The Mia Foundation. Спасенный голубь, который не может летать, стал «приемной мамой» для щенка, который не может ходить.

В центр маленького чихуахуа по кличке Ланди привез заводчик собак, заметив, что щенок не может полноценно двигаться. Выяснилось, что у пса поврежден спинной мозг, из-за чего он оказался частично парализован.

Однако это не помешало Ланди быстро подружиться с одним из старейших обитателей центра голубем Германом, который не может летать из-за поврежденного крыла.

Два животных стали неразлучными после того, как сотрудница приюта случайно положила голубя в кровать к спящему щенку. На удивление между ними сразу образовалась невидимая связь. Герман тут же на правах старшего принялся опекать малыша Ланди.

Сотрудники приюта даже начали подозревать, что зря дали голубю мужское имя, — настолько сильно стал проявляться его материнский инстинкт.

К сожалению, эта дружба не продлится долго. Скоро Ланди отправят на реабилитацию с целью найти щенку новых хозяев. Герман же навсегда останется жить в приюте.