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    Шоу-биз

    Полуобнаженный сын Элизабет Херли взволновал поклонниц (фото)

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    <p>18-летний Дэмиан Херли подразнил фанаток эффектными кадрами</p> <div></div> - Полуобнаженный сын Элизабет Херли взволновал поклонниц (фото)

    18-летний Дэмиан Херли подразнил фанаток эффектными кадрами

    instagram.com/damianhurley1/

    Юноша сфотографировался с голым торсом

    Наследник британской актрисы Элизабет Херли - 18-летний Дэмиан - самоизолировался вместе с ней в особняке в графстве Херефордшир. Однако парню быстро наскучило сидеть в четырех стенах без друзей. Дэмиан пригласил свою двоюродную сестру Аллегру Найар (Allegra Nayar) на пикник.

    Молодые люди устроились в саду. Херли и Найар разложили на траве мягкий плед и побаловали себя солнечными ваннами. Аллегра разделась до малинового бикини, а Дэмиан снял футболку, оставив из одежды только белые брюки. Парень похвастался роскошной шевелюрой. Юноша не реагирует на критику хейтеров и продолжает отращивать волосы.

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    Полуобнаженный сын Элизабет Херли взволновал поклонниц (фото)
    Полуобнаженный сын Элизабет Херли взволновал поклонниц (фото)
    Полуобнаженный сын Элизабет Херли взволновал поклонниц (фото)
    Полуобнаженный сын Элизабет Херли взволновал поклонниц (фото)
    Полуобнаженный сын Элизабет Херли взволновал поклонниц (фото)
    Полуобнаженный сын Элизабет Херли взволновал поклонниц (фото)
    Полуобнаженный сын Элизабет Херли взволновал поклонниц (фото)
    instagram.com/damianhurley1/

    Друзья запаслись фруктами и вином, чтобы загорать было веселее. Фотограф запечатлел, как Дэмиан и его кузина смеются, корчат забавные рожицы и искренне наслаждаются отдыхом. Элизабет восхитилась яркими снимками сына с родственницей и поделилась ими с фанатами. «Эх, молодость», - подписала фото Херли.

    Поклонницы Дэмиана пришли в восторг от его снимков с Аллегрой. «Самые красивые!», «Два играющих друг с другом ангела», «Милашки», «Дэмиан, ты очень горяч!» - прокомментировали пользователи Instagram.

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