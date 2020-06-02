Полуобнаженный сын Элизабет Херли взволновал поклонниц (фото)



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18-летний Дэмиан Херли подразнил фанаток эффектными кадрами instagram.com/damianhurley1/

Юноша сфотографировался с голым торсом

Наследник британской актрисы Элизабет Херли - 18-летний Дэмиан - самоизолировался вместе с ней в особняке в графстве Херефордшир. Однако парню быстро наскучило сидеть в четырех стенах без друзей. Дэмиан пригласил свою двоюродную сестру Аллегру Найар (Allegra Nayar) на пикник.

Молодые люди устроились в саду. Херли и Найар разложили на траве мягкий плед и побаловали себя солнечными ваннами. Аллегра разделась до малинового бикини, а Дэмиан снял футболку, оставив из одежды только белые брюки. Парень похвастался роскошной шевелюрой. Юноша не реагирует на критику хейтеров и продолжает отращивать волосы.

Друзья запаслись фруктами и вином, чтобы загорать было веселее. Фотограф запечатлел, как Дэмиан и его кузина смеются, корчат забавные рожицы и искренне наслаждаются отдыхом. Элизабет восхитилась яркими снимками сына с родственницей и поделилась ими с фанатами. «Эх, молодость», - подписала фото Херли.

Поклонницы Дэмиана пришли в восторг от его снимков с Аллегрой. «Самые красивые!», «Два играющих друг с другом ангела», «Милашки», «Дэмиан, ты очень горяч!» - прокомментировали пользователи Instagram.