Девушка выпекает красочные булки и батоны, которым место в музее (фото)



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Пользователи соцсетей влюблены в хлебобулочные творения Ханны

За созданием этих завораживающих, тщательно продуманных хрустящих закусок стоит пекарь из Северной Каролины по имени Ханна. Девушка уже несколько лет является профессиональным пекарем. Отличительной чертой ее хлебобулочных изделий является необычный и красочный дизайн. Батоны, булки и караваи Ханны можно выставлять в музеях - настолько потрясающе они выглядят.

Углеводные шедевры американки уже принесли ей более 110 тысяч фанатов в соцсетях. Ежедневно на ее аккаунт в Instagram подписываются сотни людей, впечатленных ее творчеством.

Некоторые свои работы Ханна украшает необычными узорами, другие декорирует с помощью фруктов и овощей.

Девушка любит играть с красками и часто при создании невероятной выпечки вдохновляется различными историческими эпохами.

Пользователи соцсетей влюблены в хлебобулочные творения Ханны:

«Я еще никогда так не был восхищен обычным хлебом», «Самые красивые батоны, которые я когда-либо видела», «Вау. Просто вау! Кто бы мог подумать, что выпечка может быть настолько крутой!», «А что вы думаете о работах девушки? Может, вы тоже делаете дома что-то подобное? Дайте нам знать в комментариях!», - пишут восторженные пользователи сети.