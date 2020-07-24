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    Жизнь

    Фото смешных животных, впервые увидевших свое отражение

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    Фото смешных животных, впервые увидевших свое отражение

    Собрали фото самых забавных реакций домашних животных на свою первую встречу с отражением в зеркале

    Некоторые животные и даже птицы способны узнавать себя в зеркале, например, человекообразные обезьяны, слоны, дельфины и сороки. Но для всех остальных зверей отражение — все равно, что пришелец. По крайней мере, если судить по реакции на их первую встречу с зеркалом. Они часто ошарашенно или отстраненно смотрят на своих двойников, а порой даже напрыгивают на отражение, пытаясь атаковать подозрительного зверя, дотрагиваются до него лапами или стараются облизать.

    Мы собрали фото самых забавных реакций домашних животных на свою первую встречу с отражением в зеркале.

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    Фото смешных животных, впервые увидевших свое отражение
    Фото смешных животных, впервые увидевших свое отражение
    Фото смешных животных, впервые увидевших свое отражение
    Фото смешных животных, впервые увидевших свое отражение
    Фото смешных животных, впервые увидевших свое отражение
    Фото смешных животных, впервые увидевших свое отражение
    Фото смешных животных, впервые увидевших свое отражение
    Фото смешных животных, впервые увидевших свое отражение
    Фото смешных животных, впервые увидевших свое отражение
    Фото смешных животных, впервые увидевших свое отражение
    Фото смешных животных, впервые увидевших свое отражение
    Фото смешных животных, впервые увидевших свое отражение
    Фото смешных животных, впервые увидевших свое отражение
    Фото смешных животных, впервые увидевших свое отражение
    Фото смешных животных, впервые увидевших свое отражение

    Ранее мы писали об одной из восходящих интернет-звезд стала кошка из Японии по кличке Чако. Она полюбилась тысячам людей своими забавными кульбитами, которые напоминают танцевальные движения. Многие фотографии уже разлетелись по Сети и стали мемами.

    На страницу Чако в Instagram подписано более 20 тысяч человек, которые ежедневно следят за жизнью «танцующей» кошки.

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    фотография социальная сеть Instagram птицы животные
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