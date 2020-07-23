  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Какими были бы животные, если бы они выглядели так, как их рисуют дети

    • Розсилка
    Какими были бы животные, если бы они выглядели так, как их рисуют дети

    Папа придумал занятное развлечение для своих детей

    Дети любят рисовать все что угодно: животных, людей, пейзажи. Но будем честны: их рисунки редко соответствуют реальности. Дом и Ал — два брата, которые тоже очень любят рисовать.

    Их папа Том придумал занятное развлечение: он берет за основу их творения и показывает, как бы выглядели животные, если бы были такими, какими их увидели его дети. Те еще фантастические твари получаются!

    1 з 21
    на весь екран згорнути
    Какими были бы животные, если бы они выглядели так, как их рисуют дети
    Какими были бы животные, если бы они выглядели так, как их рисуют дети
    Какими были бы животные, если бы они выглядели так, как их рисуют дети
    Какими были бы животные, если бы они выглядели так, как их рисуют дети
    Какими были бы животные, если бы они выглядели так, как их рисуют дети
    Какими были бы животные, если бы они выглядели так, как их рисуют дети
    Какими были бы животные, если бы они выглядели так, как их рисуют дети
    Какими были бы животные, если бы они выглядели так, как их рисуют дети
    Какими были бы животные, если бы они выглядели так, как их рисуют дети
    Какими были бы животные, если бы они выглядели так, как их рисуют дети
    Какими были бы животные, если бы они выглядели так, как их рисуют дети
    Какими были бы животные, если бы они выглядели так, как их рисуют дети
    Какими были бы животные, если бы они выглядели так, как их рисуют дети
    Какими были бы животные, если бы они выглядели так, как их рисуют дети
    Какими были бы животные, если бы они выглядели так, как их рисуют дети
    Какими были бы животные, если бы они выглядели так, как их рисуют дети
    Какими были бы животные, если бы они выглядели так, как их рисуют дети
    Какими были бы животные, если бы они выглядели так, как их рисуют дети
    Какими были бы животные, если бы они выглядели так, как их рисуют дети
    Какими были бы животные, если бы они выглядели так, как их рисуют дети

    Ранее мы писали об одной из восходящих интернет-звезд стала кошка из Японии по кличке Чако. Она полюбилась тысячам людей своими забавными кульбитами, которые напоминают танцевальные движения. Многие фотографии уже разлетелись по Сети и стали мемами.

    На страницу Чако в Instagram подписано более 20 тысяч человек, которые ежедневно следят за жизнью «танцующей» кошки.

     Читайте также: Кошка из Японии прославилась на весь мир благодаря своим энергичным танцам

     

    фотография дети дом животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ