Какими были бы животные, если бы они выглядели так, как их рисуют дети



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Папа придумал занятное развлечение для своих детей

Дети любят рисовать все что угодно: животных, людей, пейзажи. Но будем честны: их рисунки редко соответствуют реальности. Дом и Ал — два брата, которые тоже очень любят рисовать.

Их папа Том придумал занятное развлечение: он берет за основу их творения и показывает, как бы выглядели животные, если бы были такими, какими их увидели его дети. Те еще фантастические твари получаются!

Ранее мы писали об одной из восходящих интернет-звезд стала кошка из Японии по кличке Чако. Она полюбилась тысячам людей своими забавными кульбитами, которые напоминают танцевальные движения. Многие фотографии уже разлетелись по Сети и стали мемами.

На страницу Чако в Instagram подписано более 20 тысяч человек, которые ежедневно следят за жизнью «танцующей» кошки.

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