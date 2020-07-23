Канадец откачал тонувшего койота и получил самого очаровательного спутника на 10 дней



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Мужчина по имени Джастин оставил щенка на борту и провел с ним все плавание

Житель Канады Джастин собирался путешествовать в одиночестве, но в его планы вмешался щенок койота. Историю спасения опубликовали в фейсбуке Центра реабилитации дикой природы Саскачевана.

Джастин сплавлялся на плоту по рекам Ред-Дир и Саскачеван, когда заметил в воде животное. Перед этим он слышал звуки, похожие на «драку собак», но не придал им значения. Пытаясь разглядеть зверя, он упал в воду сам и с трудом вылез вместе с находкой обратно на плот.

Животное оказалось щенком койота. Джастин рассказал, что детеныш был без сознания и не дышал. Его удалось откачать через непрямой массаж сердца.

Путешествие заняло 10 дней, на протяжении которых у Джастина не работала сотовая связь. Он приютил щенка, назвав его Йип-Йипом. Койот спал в его рюкзаке, ел его еду и оказался довольно ласковым.

Вернувшись в цивилизацию, мужчина позвонил жене, чтобы посоветоваться. В итоге Йип-Йипа определили в Центр реабилитации дикой природы Саскачевана. Специалисты сообщили, что он постепенно отвыкает от людей. Для детенышей это хороший признак: щенок сможет быстро влиться обратно в дикую природу.

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