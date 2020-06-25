Фото уморительных котов-воришек, которых поймали с поличным



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Собрали для вас веселую фотоподборку котиков, которые были пойманы с поличным на краже лакомых кусочков

Есть поговорка, которая гласит: «Честный, как кошка, если мясо вне досягаемости». Эти очаровательные пушистые комочки могут мурлыкать и просить почесать за ушком, но стоит вам отвернуться, хитрюги тут же стащат котлету с вашего стола. Собрали для вас веселую фотоподборку котиков, которые были пойманы с поличным на краже лакомых кусочков.

Котовладельцы, будьте бдительны! Хитрые котики могут не только оставить вас без еды, но и навредить себе. Не всё, что мы едим, пойдёт на пользу нашим питомцам. Даже молоко, которое они любят, может создать проблемы с желудком. Особенно опасны шоколад и лук, эти продукты должны быть спрятаны как можно дальше.

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