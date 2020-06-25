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    Курьез

    Ворующий чужие трусы кот едва не стал причиной развода семейной пары

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    Ворующий чужие трусы кот едва не стал причиной развода семейной пары

    Хозяева котика-клептомана сразу помирились и обошли всех соседей, чтобы предупредить о пушистом воришке их личных вещей

    Эту невероятную историю рассказал новозеландец Эд Уильямс. В одно прекрасное утро его супруга нашла на кровати чужое женское белье и заподозрила вторую половину в измене. Муж, не в силах оправдаться, был вынужден вытерпеть грандиозный скандал. А примерно через неделю он заметил своего любимого кота по кличке Мо, который перебегал дорогу с футболкой в зубах.

    Заподозрив неладное, Эд с ревнивой супругой решили проследить за усатым любимцем и выяснили совершенно неожиданные вещи. Днем их ласковый котик вел себя как самый примерный питомец, а ночью превращался в воришку. Каждую неделю он похищал по 30-40 вещей в домах соседей. Чаще всего черный кот Мо таскает трусы, бюстгальтеры, носки, футболки, майки и другое белье.

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    Ворующий чужие трусы кот едва не стал причиной развода семейной пары
    Ворующий чужие трусы кот едва не стал причиной развода семейной пары
    Ворующий чужие трусы кот едва не стал причиной развода семейной пары

    Хозяева котика-клептомана сразу помирились и обошли всех соседей, чтобы предупредить о пушистом воришке их личных вещей. К счастью, жители отнеслись к проблеме со смехом и пониманием. А чете Уильямс теперь приходится регулярно возвращать вещи их законным владельцам.

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    семья кот
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