Ворующий чужие трусы кот едва не стал причиной развода семейной пары



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Хозяева котика-клептомана сразу помирились и обошли всех соседей, чтобы предупредить о пушистом воришке их личных вещей

Эту невероятную историю рассказал новозеландец Эд Уильямс. В одно прекрасное утро его супруга нашла на кровати чужое женское белье и заподозрила вторую половину в измене. Муж, не в силах оправдаться, был вынужден вытерпеть грандиозный скандал. А примерно через неделю он заметил своего любимого кота по кличке Мо, который перебегал дорогу с футболкой в зубах.

Заподозрив неладное, Эд с ревнивой супругой решили проследить за усатым любимцем и выяснили совершенно неожиданные вещи. Днем их ласковый котик вел себя как самый примерный питомец, а ночью превращался в воришку. Каждую неделю он похищал по 30-40 вещей в домах соседей. Чаще всего черный кот Мо таскает трусы, бюстгальтеры, носки, футболки, майки и другое белье.

Хозяева котика-клептомана сразу помирились и обошли всех соседей, чтобы предупредить о пушистом воришке их личных вещей. К счастью, жители отнеслись к проблеме со смехом и пониманием. А чете Уильямс теперь приходится регулярно возвращать вещи их законным владельцам.

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