Кошку, которая умеет считать деньги, приглашают работать бухгалтером: забавное видео



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«Давно известно, что котята — это лучшие отмывальщики денег в бизнесе», - пишут пользователи сети

Думаете, коты могут только спать, есть и хватать людей за ноги, когда они проходят мимо? Как бы не так! В интернете нашли талантливую кошку-бухгалтера, которая как будто пересчитывает деньги в счётной машинке. Серый пушистый зверь со знанием дела трогает купюры лапой и следит, чтобы все они прошли через устройство.

Ролик с кошкой, которая ценит деньги, стал популярным на портале Imgur и собрал там 155 тысяч лайков, а также засветился на Reddit и получил там свою порцию забавных комментариев от зрителей.

«ОМГ, можно мне эту кошку в бухгалтеры?!», «Давно известно, что котята — это лучшие отмывальщики денег в бизнесе. После их лапок любые грязные лапки становятся чистыми)», «Каждый котенок — это тигр внутри. Но некоторые в душе бухгалтера))», «Да, дела с кошачьей мятой идут неплохо», «Этот кот видел больше денег, чем я когда-либо», - пишут пользователи сети.

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