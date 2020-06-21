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    Шоу-биз

    Слава «НеАнгел» Каминская сверкнула выдающимися формами в детском бассейне (фото)

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    Певица Слава Каминская - Слава «НеАнгел» Каминская сверкнула выдающимися формами в детском бассейне (фото)
    Певица Слава Каминская
    instagram.com/babaslavka/

    Певица устроила курорт на собственном балконе

    Популярная украинская певица и участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская в своем Инстаграме опубликовала фото, на котором показала, как на собственном балконе обустроили курорт, разместив там огромный бассейн.

    На снимке исполнительница позирует в желтом сплошном купальнике, демонстрируя идеальную фигуру. Также на фото запечатлена ее маленькая дочь Лаура, которая рядом с мамой плавает в бассейне.

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    instagram.com/babaslavka/

    «У нас тут своя Марбелья», - отметила под фото певица.

    Поклонники оценили снимок звезды и ее идею с бассейном на балконе.

    «Классно придумали», «Очень красивая женщина», «Фигура у вас «пушка» конечно», «Как красиво у вас!», - пишут поклонники.

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    певица Слава Каминская животные бассейн
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