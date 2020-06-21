Слава «НеАнгел» Каминская сверкнула выдающимися формами в детском бассейне (фото)
Певица Слава Каминская
instagram.com/babaslavka/
Певица устроила курорт на собственном балконе
Популярная украинская певица и участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская в своем Инстаграме опубликовала фото, на котором показала, как на собственном балконе обустроили курорт, разместив там огромный бассейн.
На снимке исполнительница позирует в желтом сплошном купальнике, демонстрируя идеальную фигуру. Также на фото запечатлена ее маленькая дочь Лаура, которая рядом с мамой плавает в бассейне.
instagram.com/babaslavka/
«У нас тут своя Марбелья», - отметила под фото певица.
Поклонники оценили снимок звезды и ее идею с бассейном на балконе.
«Классно придумали», «Очень красивая женщина», «Фигура у вас «пушка» конечно», «Как красиво у вас!», - пишут поклонники.