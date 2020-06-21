Слава «НеАнгел» Каминская сверкнула выдающимися формами в детском бассейне (фото)



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Певица Слава Каминская instagram.com/babaslavka/

Певица устроила курорт на собственном балконе

Популярная украинская певица и участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская в своем Инстаграме опубликовала фото, на котором показала, как на собственном балконе обустроили курорт, разместив там огромный бассейн.

На снимке исполнительница позирует в желтом сплошном купальнике, демонстрируя идеальную фигуру. Также на фото запечатлена ее маленькая дочь Лаура, которая рядом с мамой плавает в бассейне.

instagram.com/babaslavka/

«У нас тут своя Марбелья», - отметила под фото певица.

Поклонники оценили снимок звезды и ее идею с бассейном на балконе.

«Классно придумали», «Очень красивая женщина», «Фигура у вас «пушка» конечно», «Как красиво у вас!», - пишут поклонники.