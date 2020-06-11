Молодая жена Виктора Павлика поделилась трогательными снимками со свадьбы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певец Виктор Павлик с женой Катериной Репяховой instagram.com/repyahovakate/

Две недели влюбленные скрывали радостное событие в их жизни.

Украинский певец Виктор Павлик и его концертный директор, 25-летняя Екатерина Репяхова официально стали мужем и женой.

Долгих две недели новоиспеченные молодожены молчали о событии и только сейчас рассекретили его. Теперь же молодая жена исполнителя активно делится с подписчиками романтическими фото из свадебной фотосессии.

На снимках Виктор Франкович предстает в костюме и белой рубашке, а его возлюбленная – в нежном обтягивающем платье молочного цвета с длинной прозрачной накидкой.

Роспись Екатерина назвала репетицией перед их свадьбой, дату которой держит в тайне.

«Это событие было маленькой репетицией нашего важного дня – дня свадьбы! У нас не было никого, даже платье мне шнурував челове», - призналась Репяхова.

Вместе с тем счастливая жена отметила, что платье, в котором она была на росписи, не основное.

«Это не основная моя свадебное платье, главное я храню на церемонию, ее никто не видел», - поделилась Екатерина.

Напомним, что Виктор Павлик был женат трижды – первой его женой была девушка по имени Лида, которая родила ему сына. Потом у певца были отношения со Светой из Узбекистана, которые длились восемь лет и у которых родилась дочь Кристина.