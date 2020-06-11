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    Жизнь

    Молодая жена Виктора Павлика поделилась трогательными снимками со свадьбы

    • Розсилка
    Певец Виктор Павлик с женой Катериной Репяховой - Молодая жена Виктора Павлика поделилась трогательными снимками со свадьбы
    Певец Виктор Павлик с женой Катериной Репяховой
    instagram.com/repyahovakate/

    Две недели влюбленные скрывали радостное событие в их жизни.

    Украинский певец Виктор Павлик и его концертный директор, 25-летняя Екатерина Репяхова официально стали мужем и женой.

    Долгих две недели новоиспеченные молодожены молчали о событии и только сейчас рассекретили его. Теперь же молодая жена исполнителя активно делится с подписчиками романтическими фото из свадебной фотосессии.

    На снимках Виктор Франкович предстает в костюме и белой рубашке, а его возлюбленная – в нежном обтягивающем платье молочного цвета с длинной прозрачной накидкой.

    Роспись Екатерина назвала репетицией перед их свадьбой, дату которой держит в тайне.

    «Это событие было маленькой репетицией нашего важного дня – дня свадьбы! У нас не было никого, даже платье мне шнурував челове», - призналась Репяхова. 

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    Молодая жена Виктора Павлика поделилась трогательными снимками со свадьбы
    Молодая жена Виктора Павлика поделилась трогательными снимками со свадьбы
    Молодая жена Виктора Павлика поделилась трогательными снимками со свадьбы
    Молодая жена Виктора Павлика поделилась трогательными снимками со свадьбы
    Молодая жена Виктора Павлика поделилась трогательными снимками со свадьбы
    Молодая жена Виктора Павлика поделилась трогательными снимками со свадьбы
    Молодая жена Виктора Павлика поделилась трогательными снимками со свадьбы
    Молодая жена Виктора Павлика поделилась трогательными снимками со свадьбы
    instagram.com/repyahovakate/

    Вместе с тем счастливая жена отметила, что платье, в котором она была на росписи, не основное.

    «Это не основная моя свадебное платье, главное я храню на церемонию, ее никто не видел», - поделилась Екатерина.

    Напомним, что Виктор Павлик был женат трижды – первой его женой была девушка по имени Лида, которая родила ему сына. Потом у певца были отношения со Светой из Узбекистана, которые длились восемь лет и у которых родилась дочь Кристина.

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