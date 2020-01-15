Фотограф, делавший селфи каждый день в течение 20 лет, опубликовал видео результата



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Всего мужчина сделал 7263 фотографии

Всего мужчина сделал 7263 фотографии

Ноа Калина прославился еще 13 лет назад, когда выложил на YouTube ролик, где показал фото, которые он делал ежедневно в течение шести лет. Еще через шесть лет Ноа выложил обновленное видео, где продолжил показывать, как менялся каждый день, а на днях на его канале появилось третье видео, в котором собраны снимки за 20 лет!

Всего он сделал 7263 фотографии, первая из которых появилась, когда ему было всего 19 лет. И, по словам Ноа, он останавливаться не собирается и в 2030-м выпустит четвертый ролик!