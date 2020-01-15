Муж Регины Тодоренко перенес две операции: фото из больницы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Влад Топалов

Российский певец Влад Топалов, муж телеведущей «Орла и Решки» Регины Тодоренко, угодил в больницу и уже перенес две операции

34-летний бывший солист руппы Smash!! опубликовал в Instagram фото с эластичным бинтом из Ильинской больницы под Москвой и пожаловался на не совсем удачное начало 2020 года.

Артист рассказал, что в больнице уже две недели, однако причину своего ухудшения здоровья не указал, чем еще больше обеспокоил своих многочисленных фанов.

instagram.com/vladtopalovofficial

В шутливой форме Топалов посетовал на то, что Дед Мороз явно перепутал записки с предновогодними пожеланиями, ведь музыкант загадывал для себя совесем не госпитализацию.

«Я все понимаю, пока без претензий, тебе тоже надо выпить и отдохнуть. Но ты, как придешь в себя, проверь, пожалуйста, списки желаний. В моих еженедельных скальпелей и крови не было!!!! С Благодарностью в любом случае за свою семью, твой, Я!!!!» - обратился Топалов к сказочному персонажу.