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    Фото

    Муж Регины Тодоренко перенес две операции: фото из больницы

    • Розсилка
    Муж Регины Тодоренко перенес две операции: фото из больницы
    Влад Топалов

    Российский певец Влад Топалов, муж телеведущей «Орла и Решки» Регины Тодоренко, угодил в больницу и уже перенес две операции

    34-летний бывший солист руппы Smash!! опубликовал в Instagram фото с эластичным бинтом из Ильинской больницы под Москвой и пожаловался на не совсем удачное начало 2020 года.

    Артист рассказал, что в больнице уже две недели, однако причину своего ухудшения здоровья не указал, чем еще больше обеспокоил своих многочисленных фанов.

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    instagram.com/vladtopalovofficial

    В шутливой форме Топалов посетовал на то, что Дед Мороз явно перепутал записки с предновогодними пожеланиями, ведь музыкант загадывал для себя совесем не госпитализацию.

    «Я все понимаю, пока без претензий, тебе тоже надо выпить и отдохнуть. Но ты, как придешь в себя, проверь, пожалуйста, списки желаний. В моих еженедельных скальпелей и крови не было!!!! С Благодарностью в любом случае за свою семью, твой, Я!!!!» - обратился Топалов к сказочному персонажу.

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