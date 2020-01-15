Ксения Мишина позволила сыну покрасить волосы в яркий цвет



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instagram.com/misha.k.ua

Фото результатов эксперимента Ксения Мишина сделала в лифте

Популярная украинская актриса, победительница телепроекта «Танцы со звездами 2019» Ксения Мишина после долгих уговоров сына согласилась на эксперимент по смене его стиля. Результаты она без колебаний показала в сети.

Согласно со снимком, который она опубликовала на официальной Instagram-странице, ее 7-летний сын Платон перекрасил волосы в синий цвет.

Вероятно, звездная мамочка уже привыкла к новому имиджу сына, ведь на снимке счастливо улыбается рядом с отпрыском. Видно, что и сын Мишиной доволен своим перевоплощением: теперь у него есть стильная прическа и яркие волосы.

instagram.com/misha.k.ua

«Я сдалась. После многочисленных просьб и уговоров этого мальчика, я согласилась на эксперимент по смене стиля и цвета волос... Готовлюсь теперь к разговорам с директором и классным руководителем. Но все же не передать уровень счастья и радостных криков», – поделилась она.