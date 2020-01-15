Опубликованы пять лучших снимков десятилетия по версии National Geographic



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National Geographic обнародовал пять лучших снимков десятилетия

Редакция журнала представила топ-5 лучших фотографий прошедшего десятилетия

Журнал National Geographic представил топ-5 лучших фотографий прошедшего десятилетия.

Изначально редакция отобрала 15 сильных снимков из миллионов, сделанных фотографами в разных уголках мира.

Затем подписчики журнала в Instagram проголосовали и выбрали топ-5 самых сильных кадров, в том числе: фото последнего самца вымирающего подвида северного белого носорога, сольного подъема на скалу альпиниста, операционной для девушки без лица, медведя, гоняющего птиц в самом старом национальном парке США и полета колибри.

На первом фото, автором которого является Ами Витале, изображен один из смотрителей Джозеф Вачира, который прощается с носорогом Судану. Носорог прислонился к голове Вачиры.

Последнему самцу вымирающего подвида северного белого носорога Судану было 45 лет, когда ветеринары приняли решение его усыпить.