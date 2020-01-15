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    Фото

    Опубликованы пять лучших снимков десятилетия по версии National Geographic

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    Опубликованы пять лучших снимков десятилетия по версии National Geographic
    National Geographic обнародовал пять лучших снимков десятилетия

    Редакция журнала представила топ-5 лучших фотографий прошедшего десятилетия

    Журнал National Geographic представил топ-5 лучших фотографий прошедшего десятилетия. 

    Изначально редакция отобрала 15 сильных снимков из миллионов, сделанных фотографами в разных уголках мира.

    Затем подписчики журнала в Instagram проголосовали и выбрали топ-5 самых сильных кадров, в том числе: фото последнего самца вымирающего подвида северного белого носорога, сольного подъема на скалу альпиниста, операционной для девушки без лица, медведя, гоняющего птиц в самом старом национальном парке США и полета колибри.

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    Фото Ами Витале
    Момент, когда медперсонал собрался вокруг человеческого лица от погибшего донора на операционном столе, предназначенного для пересадки. Автор фото Линн Джонсон.
    Альпинист Алекс Хоннолд самостоятельно и без страховки движется по трещине на юго-западном склоне отвесной скалы Эль-Капитана высотой 900 м в Долине Йосемити. Автор фото Джимми Чин.
    Медведь в национальном парке Гранд-Титон в Йеллоустоне отгоняет ворон от бизоньей туши. Автор фото Чарли Хэмилтон Джеймс.
    Колибри пьет искусственный нектар. Автор фото Ананд Варма.

    На первом фото, автором которого является Ами Витале, изображен один из смотрителей Джозеф Вачира, который прощается с носорогом Судану. Носорог прислонился к голове Вачиры. 

    Последнему самцу вымирающего подвида северного белого носорога Судану было 45 лет, когда ветеринары приняли решение его усыпить.

    фотография искусство животные
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