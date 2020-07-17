Фотограф создает невероятные оптические иллюзии без фотошопа



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Идеи фото художнику приходят спонтанно, обычно во время прогулок

Тиаго Сильва творит свои шедевры, совмещая предметы, тени, перспективы и цвета.

По словам фотографа, для того, чтобы добиться нужного эффекта, ему иногда приходится долго искать нужный ракурс или подпрыгивать десятки раз. Идеи фото ему приходят спонтанно, обычно во время прогулок, сообщается на сайте boredpanda.com.

Ранее мы писали о коте, который воровал чужие трусы и едва не стал причиной развода семейной пары.

Хозяева котика-клептомана сразу помирились и обошли всех соседей, чтобы предупредить о пушистом воришке их личных вещей. К счастью, жители отнеслись к проблеме со смехом и пониманием.