Турецкий кондитер создает торты любой формы, маскируя их под различные предметы (фото)



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Турчанка делает такие реалистичные тортики, что в соцсетях превратили это в шутку

Некоторым людям игры с едой в детстве явно пошли на пользу, ведь теперь они могут создавать необычные и запоминающиеся блюда — такие, как тортики турчанки Тубы Гекил. Десерты девушки своей формой мало чем напоминают привычные торты, ведь они сделаны в виде фруктов, цветов, ваз, тапочек и даже голов известных личностей. Секрет десерта становится понятен, только если его разрезать, и такой внезапный поворот событий показался пользователям соцсетей идеальным поводом для шуточек.

Турчанка делает такие реалистичные тортики, что в соцсетях превратили это в шутку

Десерты, чрезвычайно похожие на привычные вещи, давно популярны в сети, однако Туба Гекил вывела их на новый уровень, который заставил пользователей сети в шутку усомниться в том, не сделаны ли они сами из торта.