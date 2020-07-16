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    Жизнь

    Турецкий кондитер создает торты любой формы, маскируя их под различные предметы (фото)

    • Розсилка
    Турецкий кондитер создает торты любой формы, маскируя их под различные предметы (фото)
    instagram.com/redrosecake_tubageckil/

    Турчанка делает такие реалистичные тортики, что в соцсетях превратили это в шутку

    Некоторым людям игры с едой в детстве явно пошли на пользу, ведь теперь они могут создавать необычные и запоминающиеся блюда — такие, как тортики турчанки Тубы Гекил. Десерты девушки своей формой мало чем напоминают привычные торты, ведь они сделаны в виде фруктов, цветов, ваз, тапочек и даже голов известных личностей. Секрет десерта становится понятен, только если его разрезать, и такой внезапный поворот событий показался пользователям соцсетей идеальным поводом для шуточек.

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    Турецкий кондитер создает торты любой формы, маскируя их под различные предметы (фото)
    Турецкий кондитер создает торты любой формы, маскируя их под различные предметы (фото)
    Турецкий кондитер создает торты любой формы, маскируя их под различные предметы (фото)
    Турецкий кондитер создает торты любой формы, маскируя их под различные предметы (фото)
    Турецкий кондитер создает торты любой формы, маскируя их под различные предметы (фото)
    Турецкий кондитер создает торты любой формы, маскируя их под различные предметы (фото)
    Турецкий кондитер создает торты любой формы, маскируя их под различные предметы (фото)
    Турецкий кондитер создает торты любой формы, маскируя их под различные предметы (фото)

    Турчанка делает такие реалистичные тортики, что в соцсетях превратили это в шутку

    Десерты, чрезвычайно похожие на привычные вещи, давно популярны в сети, однако Туба Гекил вывела их на новый уровень, который заставил пользователей сети в шутку усомниться в том, не сделаны ли они сами из торта.

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