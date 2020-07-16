Курьеры публикуют смешные фото с животными, которых встречают по пути



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мы выбрали для вас самые интересные снимки

Сотрудники американской компании доставки UPS решили доказать всему миру, что их работа вовсе не скучная и однообразная, а изобилующая интересными знакомствами, причём в основном не с людьми, а с животными. Курьеры завели себе страничку в Instagram, где публикуют фотографии со смешными зверями, которые встретились им по пути. Мы полистали этот забавный аккаунт почти с 160 тысячами подписчиков и выбрали для вас самые интересные снимки.

«Мои верные ожидающие на любой цвет», «Среди собак встречаются такие необычные экземпляры», «Этот кот всегда прибегает за вкусняшками», «Иногда к нам заглядывают телята», «Пес Барри знает, что большой коричневый грузовик всегда привозит обнимашки и вкусняшки», «Такого зверя я встретил в Иллинойсе», «Этот пес привел с собой неожиданного друга», - подписывают фото пользователи сети.