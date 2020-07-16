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    Жизнь

    Шкодливый корги из Японии влюбляет в себя забавными гримасами (фото)

    • Розсилка
    Шкодливый корги из Японии влюбляет в себя забавными гримасами (фото)

    Благодаря своим огромным глазам, мордочка Джена всегда имеет крайне выразительный вид

    В интернете активно набирает популярность пес корги из Японии по кличке Джен. Этот очаровательный малыш завоевывает сердца всех пользователей сети, достаточно лишь его увидеть!

    Дело в том, что Джен обладает причудливой мордочкой и потому выдает такие забавные гримасы, что его хозяйка только и успевает фотографировать этого озорного сорванца!

    Ждем момента, когда его фотографии разлетятся по интернету и станут мемами, потому что на каждую жизненную ситуацию найдется фотография Джена, способная ее описать! Не верите? Смотрите сами!

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    Шкодливый корги из Японии влюбляет в себя забавными гримасами (фото)
    Шкодливый корги из Японии влюбляет в себя забавными гримасами (фото)
    Шкодливый корги из Японии влюбляет в себя забавными гримасами (фото)
    Шкодливый корги из Японии влюбляет в себя забавными гримасами (фото)
    Шкодливый корги из Японии влюбляет в себя забавными гримасами (фото)
    Шкодливый корги из Японии влюбляет в себя забавными гримасами (фото)
    Шкодливый корги из Японии влюбляет в себя забавными гримасами (фото)
    Шкодливый корги из Японии влюбляет в себя забавными гримасами (фото)
    Шкодливый корги из Японии влюбляет в себя забавными гримасами (фото)
    Шкодливый корги из Японии влюбляет в себя забавными гримасами (фото)
    Шкодливый корги из Японии влюбляет в себя забавными гримасами (фото)
    Шкодливый корги из Японии влюбляет в себя забавными гримасами (фото)
    Шкодливый корги из Японии влюбляет в себя забавными гримасами (фото)
    Шкодливый корги из Японии влюбляет в себя забавными гримасами (фото)
    Шкодливый корги из Японии влюбляет в себя забавными гримасами (фото)
    Шкодливый корги из Японии влюбляет в себя забавными гримасами (фото)
    Шкодливый корги из Японии влюбляет в себя забавными гримасами (фото)

    В Инстаграме у Джена есть свой аккаунт, который ведет его хозяйка. На хвостатого озорника подписаны 111 тысяч человек!

    Благодаря своим огромным глазам, мордочка Джена всегда имеет крайне выразительный вид и тем самым очаровывает каждого, кто хоть раз увидел ее!

    Джен большой любитель вкусно покушать! Конечно, его хозяйка не отказывает в удовольствии своему любимому питомцу и частенько балует его мясными деликатесами и ягодами, которые так любит очаровательный корги!

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