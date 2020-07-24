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    Жизнь

    Честные блогеры показали изнанку «идеальных» снимков из соцсетей

    • Розсилка
    Честные блогеры показали изнанку «идеальных» снимков из соцсетей

    Блогеры все чаще выкладывают фото себя настоящих: без фильтров, фотошопа, удачных ракурсов и ретуши

    Зайдя в Instagram-аккаунты большинства современных блогеров, вы найдете там лишь отретушированные до совершенства снимки. Эти фотографии задают нереалистичные стандарты красоты, которым многие пытаются следовать: маленькие девочки, например, морят себя голодом, чтобы добиться идеальной фигуры как у своего кумира из Сети.

    Однако сейчас, к счастью, набирает популярность тренд на естественность и честность. Блогеры все чаще выкладывают фото себя настоящих: без фильтров, фотошопа, удачных ракурсов и ретуши. Собрали для вас 15 примеров, показывающих изнанку «идеальных» снимков из соцсетей.

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    Честные блогеры показали изнанку «идеальных» снимков из соцсетей
    Честные блогеры показали изнанку «идеальных» снимков из соцсетей
    Честные блогеры показали изнанку «идеальных» снимков из соцсетей
    Честные блогеры показали изнанку «идеальных» снимков из соцсетей
    Честные блогеры показали изнанку «идеальных» снимков из соцсетей
    Честные блогеры показали изнанку «идеальных» снимков из соцсетей
    Честные блогеры показали изнанку «идеальных» снимков из соцсетей
    Честные блогеры показали изнанку «идеальных» снимков из соцсетей
    Честные блогеры показали изнанку «идеальных» снимков из соцсетей
    Честные блогеры показали изнанку «идеальных» снимков из соцсетей
    Честные блогеры показали изнанку «идеальных» снимков из соцсетей
    Честные блогеры показали изнанку «идеальных» снимков из соцсетей
    Честные блогеры показали изнанку «идеальных» снимков из соцсетей
    Честные блогеры показали изнанку «идеальных» снимков из соцсетей
    Честные блогеры показали изнанку «идеальных» снимков из соцсетей

    «Девушка прекрасна на обоих снимках!», «То же тело, разный ракурс», «Даже у самых худых и спортивных девушек есть целлюлит», «Честность, заслуживающая уважения», «Здорово, когда блогеры не переживают о том, как получился каждый кусочек их тела на снимке», «Для всех людей, которые чувствуют себя некомфортно, глядя на идеальных людей в Instagram», «Настоящая красота, которая не нуждается в фотошопе», «Все мы неидеальные, главное — оставаться настоящими», - комментируют фото пользователи сети.

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