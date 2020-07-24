Честные блогеры показали изнанку «идеальных» снимков из соцсетей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Блогеры все чаще выкладывают фото себя настоящих: без фильтров, фотошопа, удачных ракурсов и ретуши

Зайдя в Instagram-аккаунты большинства современных блогеров, вы найдете там лишь отретушированные до совершенства снимки. Эти фотографии задают нереалистичные стандарты красоты, которым многие пытаются следовать: маленькие девочки, например, морят себя голодом, чтобы добиться идеальной фигуры как у своего кумира из Сети.

Однако сейчас, к счастью, набирает популярность тренд на естественность и честность. Блогеры все чаще выкладывают фото себя настоящих: без фильтров, фотошопа, удачных ракурсов и ретуши. Собрали для вас 15 примеров, показывающих изнанку «идеальных» снимков из соцсетей.

«Девушка прекрасна на обоих снимках!», «То же тело, разный ракурс», «Даже у самых худых и спортивных девушек есть целлюлит», «Честность, заслуживающая уважения», «Здорово, когда блогеры не переживают о том, как получился каждый кусочек их тела на снимке», «Для всех людей, которые чувствуют себя некомфортно, глядя на идеальных людей в Instagram», «Настоящая красота, которая не нуждается в фотошопе», «Все мы неидеальные, главное — оставаться настоящими», - комментируют фото пользователи сети.