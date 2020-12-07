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    Жизнь

    Фотографа арестовали за пикантную съемку на фоне пирамид (фото)

    • Розсилка
    Модель и танцовщица Сальма Аль-Шими - Фотографа арестовали за пикантную съемку на фоне пирамид (фото)
    Модель и танцовщица Сальма Аль-Шими
    instagram.com/salma.elshimy.officiall/

    «Художник» и его муза не учли один нюанс

    Модель и танцовщица Сальма Аль-Шими вместе с фотографом решили устроить эффектные съемки. Однако выбрали для этого не самое удачное место — ступенчатую пирамиду Джосера в Саккаре, Египет, возраст которой составляет около 4700 лет.

    Девушка надела облегающий стилизованный наряд, распустила волосы и приняла перед камерой несколько откровенных поз. Кадры на фоне памятника архитектурного искусства вышли эффектными, и модель поспешила выложить их в Инстаграме.

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    Фотографа арестовали за пикантную съемку на фоне пирамид (фото)
    Фотографа арестовали за пикантную съемку на фоне пирамид (фото)
    Фотографа арестовали за пикантную съемку на фоне пирамид (фото)
    Фотографа арестовали за пикантную съемку на фоне пирамид (фото)
    Фотографа арестовали за пикантную съемку на фоне пирамид (фото)
    Фотографа арестовали за пикантную съемку на фоне пирамид (фото)
    Фотографа арестовали за пикантную съемку на фоне пирамид (фото)
    Фотографа арестовали за пикантную съемку на фоне пирамид (фото)
    Фотографа арестовали за пикантную съемку на фоне пирамид (фото)
    Фотографа арестовали за пикантную съемку на фоне пирамид (фото)
    Фотографа арестовали за пикантную съемку на фоне пирамид (фото)
    Фотографа арестовали за пикантную съемку на фоне пирамид (фото)
    instagram.com/salma.elshimy.officiall/

    Однако творческий тандем обрадовался слишком рано. Затея пары вызвала бурю возмущения не только у пользователей, но и у представителей археологического сообщества. Вскоре распространились слухи, что Сальму арестовали за нарушение правил для фотосессий, установленных Министерством по делам древностей, пишет Daily Mail. В подобных местах запрещено делать непристойные и неуважительные снимки, а все съемки должны быть согласованы.

    Однако позже появилась информация, что задержан оказался фотограф, а не модель. Также правоохранители выясняют, кто позволил паре пробраться на территорию памятника.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

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    Теги: самые сексуальные Египет курьез
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