Фотографа арестовали за пикантную съемку на фоне пирамид (фото)

«Художник» и его муза не учли один нюанс

Модель и танцовщица Сальма Аль-Шими вместе с фотографом решили устроить эффектные съемки. Однако выбрали для этого не самое удачное место — ступенчатую пирамиду Джосера в Саккаре, Египет, возраст которой составляет около 4700 лет.

Девушка надела облегающий стилизованный наряд, распустила волосы и приняла перед камерой несколько откровенных поз. Кадры на фоне памятника архитектурного искусства вышли эффектными, и модель поспешила выложить их в Инстаграме.

Однако творческий тандем обрадовался слишком рано. Затея пары вызвала бурю возмущения не только у пользователей, но и у представителей археологического сообщества. Вскоре распространились слухи, что Сальму арестовали за нарушение правил для фотосессий, установленных Министерством по делам древностей, пишет Daily Mail. В подобных местах запрещено делать непристойные и неуважительные снимки, а все съемки должны быть согласованы.

Однако позже появилась информация, что задержан оказался фотограф, а не модель. Также правоохранители выясняют, кто позволил паре пробраться на территорию памятника.

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