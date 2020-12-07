  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Его воспитали другие люди»: Григорий Чапкис откровенно рассказал об отношениях с сыном

    • Розсилка
    «Его воспитали другие люди»: Григорий Чапкис откровенно рассказал об отношениях с сыном

    Сын хореографа прокомментировал брак папы с младшей на полвека женщиной

    Сын легендарного украинского танцовщика Григория Чапкиса Грег, который неожиданно прилетел к отцу в Украину из Америки, рассказал об отношениях с хореографом.

    Звездный папа и сын не виделись почти год из-за пандемии коронавируса. От неожиданной встречи Чапкис потерял дар речи и прослезился, говорится в «Светской жизни». Кроме того, Грег и Григорий прокомментировали слухи об их напряженных отношениях. Мол, они хорошо ладят.

    «У нас не было ссоры. Я исповедуюсь сейчас. Я был очень плохим отцом. В каком смысле — это был как раз пик ансамбля Вирского. По 4-6 месяцев в году гастролировали с женой. И его воспитали другие люди», - ответил хореограф.

    Со своей стороны, 41-летний сын легендарного танцовщика ответил на упреки о том, что дети не поддерживают брак 90-летнего Чапкиса с молодой избранницей. Как заверил Грег, это ложь.

    «Мы рады, мы очень рады за то, что у тебя есть человек, который тебя ухаживает, любит, ждет дома и готовит еду. И мы все время были рады. Не было ссоры. Мне кажется, что действительно коронавирус меняет всех нас. Мы все немного волнуемся, очень сложно, что я живу на другом конце света, но как стараюсь, приезжаю. Как видите, даже в коронавирус нахожу время приехать сюда и удивить моего папочку», - признался Грег.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

    Читайте также: Курьезные фото наглых кошек, которым явно плевать на мнение окружающих

    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес коронавирус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies