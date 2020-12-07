«Его воспитали другие люди»: Григорий Чапкис откровенно рассказал об отношениях с сыном

Сын хореографа прокомментировал брак папы с младшей на полвека женщиной

Сын легендарного украинского танцовщика Григория Чапкиса Грег, который неожиданно прилетел к отцу в Украину из Америки, рассказал об отношениях с хореографом.

Звездный папа и сын не виделись почти год из-за пандемии коронавируса. От неожиданной встречи Чапкис потерял дар речи и прослезился, говорится в «Светской жизни». Кроме того, Грег и Григорий прокомментировали слухи об их напряженных отношениях. Мол, они хорошо ладят.

«У нас не было ссоры. Я исповедуюсь сейчас. Я был очень плохим отцом. В каком смысле — это был как раз пик ансамбля Вирского. По 4-6 месяцев в году гастролировали с женой. И его воспитали другие люди», - ответил хореограф.

Со своей стороны, 41-летний сын легендарного танцовщика ответил на упреки о том, что дети не поддерживают брак 90-летнего Чапкиса с молодой избранницей. Как заверил Грег, это ложь.

«Мы рады, мы очень рады за то, что у тебя есть человек, который тебя ухаживает, любит, ждет дома и готовит еду. И мы все время были рады. Не было ссоры. Мне кажется, что действительно коронавирус меняет всех нас. Мы все немного волнуемся, очень сложно, что я живу на другом конце света, но как стараюсь, приезжаю. Как видите, даже в коронавирус нахожу время приехать сюда и удивить моего папочку», - признался Грег.

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