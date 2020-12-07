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    Шоу-биз

    Майли Сайрус призналась, что на карантине занимается сексом по FaceTime

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    Американская поп-звезда Майли Сайрус снялась в откровенной фотосессии - Майли Сайрус призналась, что на карантине занимается сексом по FaceTime
    Американская поп-звезда Майли Сайрус снялась в откровенной фотосессии
    instagram.com/mileycyrus/

    В новом интервью звезда рассказала о сексе, зависимости, Ханне Монтане и жизни с Хемсвортом

    Американская поп-звезда Майли Сайрус украсила обложку нового выпуска журнала Rolling Stone и рассказала о личной жизни после того, как недавно призналась в любви бывшему мужу Лиаму Хемсворту. Собрали самое интересное!

    О роли Ханны Монтаны

    «Мне пришлось развиваться, потому что Ханна была больше, чем жизнь, больше меня. Я чувствовала, что никогда не добьюсь успеха Ханны Монтаны. Именно так Lil Nas X на самом деле узнал о моем отце. Он вырос, глядя на Ханну Монтану, и сказал: «Я хочу написать песню с Робби Рэй». Я была кумиром молодого квир-ребенка и создала целую личность, вдохновляясь собственным взрослением. Или я слышала, как такие артисты, как Трой Сиван, говорят, что они чувствуют себя более комфортно со своей сексуальностью, когда я выпустила My Heart Beats for Love. На самом деле Ханна Монтана не была просто персонажем. Концепция шоу — «это Я». Мне пришлось действительно смириться с этим, а не говорить от третьего лица. Когда мои сверстники перенимают опыт и принимают себя благодаря тому, что я показала тогда, я думаю: «Блин, я чертова Ханна Монтана»».

    О жизни с Лиамом Хемсвортом и зависимости

    «Пару лет назад мне казалось, что я живу в какой-то сказке. На самом деле это не так. В то время мои эксперименты с наркотиками и выпивкой и круг людей вокруг меня не приносили удовлетворения, не раскрывали мой потенциал. Есть мнение, что в эпоху альбома Younger Now (2017) я была трезвой. СМИ любят, чтобы мои волосы или то, как я выгляжу, были ориентиром для моего рассудка: «Волосы длинные и светлые, сейчас она трезвая. А когда ее волосы окрашены, или у нее растут волосы в подмышках (что?), то она принимает наркотики. В то время я сбилась с пути, мое здравомыслие подвергалось сомнению. Сейчас я сосредоточилась на трезвости. Просто каждый раз, когда я связывалась с алкоголем или веществами, это не давало мне того, что я хочу. Сейчас я многое поняла в себе».

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    Майли Сайрус призналась, что на карантине занимается сексом по FaceTime
    Майли Сайрус призналась, что на карантине занимается сексом по FaceTime
    Майли Сайрус призналась, что на карантине занимается сексом по FaceTime
    Майли Сайрус призналась, что на карантине занимается сексом по FaceTime
    Майли Сайрус призналась, что на карантине занимается сексом по FaceTime
    Майли Сайрус призналась, что на карантине занимается сексом по FaceTime
    Майли Сайрус призналась, что на карантине занимается сексом по FaceTime
    instagram.com/mileycyrus/

    О сексе в пандемию

    «Я много занимаюсь сексом по FaceTime — это самый безопасный секс. Я не заражусь COVID-19. Я определенно не собираюсь делать что-либо безответственное для себя или других людей… это просто смешно для тех, кто не принимает правильных мер предосторожности, чтобы защитить друг друга», — параллельно рассказала 28-летняя певица Говарду Стерну для SiriusXM.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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