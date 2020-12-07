Майли Сайрус призналась, что на карантине занимается сексом по FaceTime

В новом интервью звезда рассказала о сексе, зависимости, Ханне Монтане и жизни с Хемсвортом

Американская поп-звезда Майли Сайрус украсила обложку нового выпуска журнала Rolling Stone и рассказала о личной жизни после того, как недавно призналась в любви бывшему мужу Лиаму Хемсворту. Собрали самое интересное!

О роли Ханны Монтаны

«Мне пришлось развиваться, потому что Ханна была больше, чем жизнь, больше меня. Я чувствовала, что никогда не добьюсь успеха Ханны Монтаны. Именно так Lil Nas X на самом деле узнал о моем отце. Он вырос, глядя на Ханну Монтану, и сказал: «Я хочу написать песню с Робби Рэй». Я была кумиром молодого квир-ребенка и создала целую личность, вдохновляясь собственным взрослением. Или я слышала, как такие артисты, как Трой Сиван, говорят, что они чувствуют себя более комфортно со своей сексуальностью, когда я выпустила My Heart Beats for Love. На самом деле Ханна Монтана не была просто персонажем. Концепция шоу — «это Я». Мне пришлось действительно смириться с этим, а не говорить от третьего лица. Когда мои сверстники перенимают опыт и принимают себя благодаря тому, что я показала тогда, я думаю: «Блин, я чертова Ханна Монтана»».

О жизни с Лиамом Хемсвортом и зависимости

«Пару лет назад мне казалось, что я живу в какой-то сказке. На самом деле это не так. В то время мои эксперименты с наркотиками и выпивкой и круг людей вокруг меня не приносили удовлетворения, не раскрывали мой потенциал. Есть мнение, что в эпоху альбома Younger Now (2017) я была трезвой. СМИ любят, чтобы мои волосы или то, как я выгляжу, были ориентиром для моего рассудка: «Волосы длинные и светлые, сейчас она трезвая. А когда ее волосы окрашены, или у нее растут волосы в подмышках (что?), то она принимает наркотики. В то время я сбилась с пути, мое здравомыслие подвергалось сомнению. Сейчас я сосредоточилась на трезвости. Просто каждый раз, когда я связывалась с алкоголем или веществами, это не давало мне того, что я хочу. Сейчас я многое поняла в себе».

О сексе в пандемию

«Я много занимаюсь сексом по FaceTime — это самый безопасный секс. Я не заражусь COVID-19. Я определенно не собираюсь делать что-либо безответственное для себя или других людей… это просто смешно для тех, кто не принимает правильных мер предосторожности, чтобы защитить друг друга», — параллельно рассказала 28-летняя певица Говарду Стерну для SiriusXM.

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«Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

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