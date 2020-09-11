Фотопроект «Глаза мира»: художник показывает глубину обычных людей



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Фотограф навещает те места, которые напрочь лишены европейско-североамериканской атмосферы больших городов и продвинутой цивилизации

Известный фотограф из Франции Рехан много путешествует и делает мощные снимки самых обычных людей. Особенно известен его проект «Глаза мира» — материал для него фотограф набрал в поездках по Азии и Латинской Америке. Рехан навещает те места, которые напрочь лишены европейско-североамериканской атмосферы больших городов и продвинутой цивилизации. Главный интерес француза — люди.

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