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    Жизнь

    Фотопроект «Глаза мира»: художник показывает глубину обычных людей

    • Розсилка
    Фотопроект «Глаза мира»: художник показывает глубину обычных людей

    Фотограф навещает те места, которые напрочь лишены европейско-североамериканской атмосферы больших городов и продвинутой цивилизации

    Известный фотограф из Франции Рехан много путешествует и делает мощные снимки самых обычных людей. Особенно известен его проект «Глаза мира» — материал для него фотограф набрал в поездках по Азии и Латинской Америке. Рехан навещает те места, которые напрочь лишены европейско-североамериканской атмосферы больших городов и продвинутой цивилизации. Главный интерес француза — люди.

    От Индии до Кубы, от высокогорья Вьетнама до морей Малайзии можно испытать огромное количество эмоций, просто найдя момент для того, чтобы заглянуть в глаза незнакомцу и представить себе жизненные пути, которые он выбрал.

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    Фотопроект «Глаза мира»: художник показывает глубину обычных людей
    Фотопроект «Глаза мира»: художник показывает глубину обычных людей
    Фотопроект «Глаза мира»: художник показывает глубину обычных людей
    Фотопроект «Глаза мира»: художник показывает глубину обычных людей
    Фотопроект «Глаза мира»: художник показывает глубину обычных людей
    Фотопроект «Глаза мира»: художник показывает глубину обычных людей
    Фотопроект «Глаза мира»: художник показывает глубину обычных людей
    Фотопроект «Глаза мира»: художник показывает глубину обычных людей
    Фотопроект «Глаза мира»: художник показывает глубину обычных людей
    Фотопроект «Глаза мира»: художник показывает глубину обычных людей
    Фотопроект «Глаза мира»: художник показывает глубину обычных людей
    Фотопроект «Глаза мира»: художник показывает глубину обычных людей
    Фотопроект «Глаза мира»: художник показывает глубину обычных людей
    Фотопроект «Глаза мира»: художник показывает глубину обычных людей

    Ранее «Скотч» показывал, как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей.

    В этом материале мы собрали фото, которые наглядно демонстрируют, что остается за кадром идеальных фото в социальных сетях.

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