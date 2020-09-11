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    Курьез

    Конкурс комедийной фотографии дикой природы показал лучшие снимки 2020 года

    • Розсилка
    Конкурс комедийной фотографии дикой природы показал лучшие снимки 2020 года

    Всего, в финал конкурса прошли 42 работы

    Если этой осенью вам нужно лекарство от хандры, то вот оно — конкурс на лучшую комедийную фотографии дикой природы объявил своих финалистов! «Comedy Wildlife Photography Awards» назвали лучшие снимки 2020 года, на которых животные превратились в настоящих героев комедий.

    По словам организаторов конкурса, в этот раз их поразило не только количество желающих поучаствовать, но и качество их работ. Так что выбор лучших из лучших превратился в ту ещё задачку, но судьи справились!

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    Конкурс комедийной фотографии дикой природы показал лучшие снимки 2020 года
    Конкурс комедийной фотографии дикой природы показал лучшие снимки 2020 года
    Конкурс комедийной фотографии дикой природы показал лучшие снимки 2020 года
    Конкурс комедийной фотографии дикой природы показал лучшие снимки 2020 года
    Конкурс комедийной фотографии дикой природы показал лучшие снимки 2020 года
    Конкурс комедийной фотографии дикой природы показал лучшие снимки 2020 года
    Конкурс комедийной фотографии дикой природы показал лучшие снимки 2020 года
    Конкурс комедийной фотографии дикой природы показал лучшие снимки 2020 года
    Конкурс комедийной фотографии дикой природы показал лучшие снимки 2020 года
    Конкурс комедийной фотографии дикой природы показал лучшие снимки 2020 года
    Конкурс комедийной фотографии дикой природы показал лучшие снимки 2020 года
    Конкурс комедийной фотографии дикой природы показал лучшие снимки 2020 года
    Конкурс комедийной фотографии дикой природы показал лучшие снимки 2020 года
    Конкурс комедийной фотографии дикой природы показал лучшие снимки 2020 года
    Конкурс комедийной фотографии дикой природы показал лучшие снимки 2020 года
    Конкурс комедийной фотографии дикой природы показал лучшие снимки 2020 года
    Конкурс комедийной фотографии дикой природы показал лучшие снимки 2020 года
    Конкурс комедийной фотографии дикой природы показал лучшие снимки 2020 года
    Конкурс комедийной фотографии дикой природы показал лучшие снимки 2020 года
    Конкурс комедийной фотографии дикой природы показал лучшие снимки 2020 года

    Всего, в финал конкурса прошли 42 работы.

     Ранее «Скотч» показывал, как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей.

    В этом материале мы собрали фото, которые наглядно демонстрируют, что остается за кадром идеальных фото в социальных сетях.

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