Конкурс комедийной фотографии дикой природы показал лучшие снимки 2020 года



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всего, в финал конкурса прошли 42 работы

Если этой осенью вам нужно лекарство от хандры, то вот оно — конкурс на лучшую комедийную фотографии дикой природы объявил своих финалистов! «Comedy Wildlife Photography Awards» назвали лучшие снимки 2020 года, на которых животные превратились в настоящих героев комедий.

По словам организаторов конкурса, в этот раз их поразило не только количество желающих поучаствовать, но и качество их работ. Так что выбор лучших из лучших превратился в ту ещё задачку, но судьи справились!

Всего, в финал конкурса прошли 42 работы.

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