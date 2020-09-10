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    Курьез

    Сломался мозг: на эти фото придется посмотреть несколько раз

    • Розсилка
    Сломался мозг: на эти фото придется посмотреть несколько раз

    Оптические иллюзии способны легко одурачить ваши глаза

    Необычных фотографий в стиле «показалось» появляется в Сети все больше с каждым днем. Некоторые из них смущают, другие пугают, а третьи так вообще заставляют мозги вскипеть.

    Предлагаем вам ознакомиться с подборкой подобных изображений, которые превратились в оптические иллюзии и способны легко одурачить ваши глаза.

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    на весь екран згорнути
    Сломался мозг: на эти фото придется посмотреть несколько раз
    Сломался мозг: на эти фото придется посмотреть несколько раз
    Сломался мозг: на эти фото придется посмотреть несколько раз
    Сломался мозг: на эти фото придется посмотреть несколько раз
    Сломался мозг: на эти фото придется посмотреть несколько раз
    Сломался мозг: на эти фото придется посмотреть несколько раз
    Сломался мозг: на эти фото придется посмотреть несколько раз
    Сломался мозг: на эти фото придется посмотреть несколько раз
    Сломался мозг: на эти фото придется посмотреть несколько раз
    Сломался мозг: на эти фото придется посмотреть несколько раз
    Сломался мозг: на эти фото придется посмотреть несколько раз

    «Смешались в кучу… руки, ноги», «Человекосвин», «Я был уверен, что ко мне в дом пробралась черная кошка», «Чего тебе надобно?», «Неприличный чайник», - комментируют фото пользователисети.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

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