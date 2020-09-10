Идеальная фигура 60-летней телеведущей в бикини удивила поклонников (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Телеведущая Антея Тернер instagram.com/antheaturner/

Поклонников удивило подтянутое тело британки

Популярная британская телеведущая Антея Тернер поделилась снимком в бикини с отдыха и привела подписчиков в восторг. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети фото 60-летняя журналистка запечатлена на фоне моря. Она позирует в желтом купальнике бренда Melissa Odabash стоимостью 159 фунтов стерлингов и солнцезащитных очках. Известно, что Тернер провела свой отпуск в Греции. Публикация набрала больше четырех тысяч лайков.

instagram.com/antheaturner/

Поклонников удивило подтянутое тело британки, и они принялись писать ей комплименты в комментариях. «Вау, я подумал, что это старая фотография. Ты вообще не стареешь!», «Выглядишь невероятно!», «Тебе не может быть 60! Для нас ты просто пример для подражания», «Вот это тело!», «Все еще сражаешь наповал», — высказывались они.

Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.