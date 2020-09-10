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    Шоу-биз

    Идеальная фигура 60-летней телеведущей в бикини удивила поклонников (фото)

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    Телеведущая Антея Тернер - Идеальная фигура 60-летней телеведущей в бикини удивила поклонников (фото)
    Телеведущая Антея Тернер
    instagram.com/antheaturner/

    Поклонников удивило подтянутое тело британки

    Популярная британская телеведущая Антея Тернер поделилась снимком в бикини с отдыха и привела подписчиков в восторг. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенном в сети фото 60-летняя журналистка запечатлена на фоне моря. Она позирует в желтом купальнике бренда Melissa Odabash стоимостью 159 фунтов стерлингов  и солнцезащитных очках. Известно, что Тернер провела свой отпуск в Греции. Публикация набрала больше четырех тысяч лайков.

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    instagram.com/antheaturner/

    Поклонников удивило подтянутое тело британки, и они принялись писать ей комплименты в комментариях. «Вау, я подумал, что это старая фотография. Ты вообще не стареешь!», «Выглядишь невероятно!», «Тебе не может быть 60! Для нас ты просто пример для подражания», «Вот это тело!», «Все еще сражаешь наповал», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

      Читайте также: Фото суровых отцов, которым «не нужны были эти глупые кошки и собаки в доме»

     

    фотография телеведущая отпуск
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