Французская киноакадемия подала в отставку из-за Романа Полански



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В 70-х Полански был обвинен в совращении 13-летней Саманты Геймер Фото: Jarek Praszkiewicz / AP

Вручение награды состоится в феврале

Исполнительный совет французской Академии киноискусств, которая является учредителем премии «Сезар», ушел в отставку в полном составе. Члены совета прислушались к призывам феминистских организаций и сотен актеров и режиссеров, считающих, что нужно бойкотировать фильм Романа Полански «Офицер и шпион», номинированный на «Сезар» в 12 категориях.

Вручение награды состоится в феврале, после чего киноакадемию ждет реформа: будет избран новый исполнительный совет, а также назначен посредник между Академией и министерством культуры Франции, который станет куратором реформы.

Напомним, в 70-х Полански был обвинен в совращении 13-летней Саманты Геймер, после чего заключил сделку со следствием и сбежал из США. Дело все еще не закрыто, к тому же его обвинили в домогательствах еще несколько жертв. Феминистки были возмущены тем, что на это закрыли глаза учредители премии «Сезар», три года назад предложившие Полански пост председателя жюри, а теперь отметившие его работу в нескольких