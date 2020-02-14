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    Жизнь

    Французская киноакадемия подала в отставку из-за Романа Полански

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    <p>В 70-х Полански был обвинен в совращении 13-летней Саманты Геймер</p> <div></div> - Французская киноакадемия подала в отставку из-за Романа Полански

    В 70-х Полански был обвинен в совращении 13-летней Саманты Геймер

    Фото: Jarek Praszkiewicz / AP

    Вручение награды состоится в феврале

    Исполнительный совет французской Академии киноискусств, которая является учредителем премии «Сезар», ушел в отставку в полном составе. Члены совета прислушались к призывам феминистских организаций и сотен актеров и режиссеров, считающих, что нужно бойкотировать фильм Романа Полански «Офицер и шпион», номинированный на «Сезар» в 12 категориях.

    Вручение награды состоится в феврале, после чего киноакадемию ждет реформа: будет избран новый исполнительный совет, а также назначен посредник между Академией и министерством культуры Франции, который станет куратором реформы.

    Напомним, в 70-х Полански был обвинен в совращении 13-летней Саманты Геймер, после чего заключил сделку со следствием и сбежал из США. Дело все еще не закрыто, к тому же его обвинили в домогательствах еще несколько жертв. Феминистки были возмущены тем, что на это закрыли глаза учредители премии «Сезар», три года назад предложившие Полански пост председателя жюри, а теперь отметившие его работу в нескольких

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